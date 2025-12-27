China sumó proyecto de litio en Salta, por US$175 millones

Una compañía china concretó la compra de un proyecto de litio en Salta por US$175 millones, en una operación que refuerza el peso de los capitales asiáticos en el sector minero de la provincia. Se trata del proyecto Arizaro, ubicado en el salar homónimo, que fue adquirido por China Union Holdings Ltd. a la firma canadiense Lithium Chile Inc., a través de la compra del 100% de su subsidiaria argentina.

La transacción fue formalizada hace unos días mediante la firma de un acuerdo definitivo y contempla el pago en efectivo del monto total, con un esquema que prevé la liberación inmediata del 92,5% del precio al momento del cierre, mientras que el 7,5% restante quedará en una cuenta de custodia durante 18 meses, como garantía por eventuales contingencias posteriores.

Además, el comprador deberá integrar un depósito de garantía de US$5 millones, destinado a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la operación.

Activo clave

El proyecto Arizaro se desarrolla sobre uno de los salares con mayor potencial para el litio. A través de su subsidiaria Argentum Lithium, Lithium Chile controla participaciones en ARLI S.A., la sociedad que concentra los derechos y concesiones del proyecto.

Como parte de las condiciones previas al cierre, Argentum deberá incrementar su participación en ARLI hasta el 80%, mediante la adquisición de un 17,8% adicional actualmente en manos de su socio LitiAr S.A. El acuerdo también establece la exclusión del denominado "Bloque 4" del proyecto, junto con determinados derechos de agua, que no formarán parte de la venta.

La concreción definitiva de la operación está sujeta a la obtención de aprobaciones regulatorias y gubernamentales, así como a la validación de la bolsa de valores de Canadá (TSX Venture Exchange), mercado en el que cotiza la compañía vendedora.

Inversiones chinas

La compra del proyecto Arizaro se inscribe en un contexto de creciente participación de empresas chinas en el desarrollo del litio en Salta. El principal antecedente es Ganfeng Lithium, uno de los mayores productores mundiales del mineral, que mantiene una presencia consolidada en la provincia.

Ganfeng, en Salta, es operadora de la planta de litio Mariana, que ya se encuentra en etapa de producción, y además lidera el megaproyecto Pozuelos–Pastos Grandes (PPG), uno de los desarrollos de litio más ambiciosos del país.

El proyecto PPG integra tres yacimientos vecinos en salares salteños y proyecta una capacidad de producción de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería.