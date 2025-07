Farquharson pide juicio político contra Pablo López y advierte: “No se debe aceptar su renuncia”

El concejal Gustavo Farquharson, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Salta, se pronunció públicamente sobre la grave denuncia por violencia de género que involucra a su par Pablo López, electo por La Libertad Avanza, y reclamó que no se acepte su renuncia voluntaria al cargo. En una entrevista con Radio Salta, consideró que el Concejo debe convocar a una sesión especial para debatir el inicio del proceso de juicio político contra López y garantizar así “transparencia y responsabilidad institucional”.

“El hecho es gravísimo. Estamos hablando de violencia sexual, política, económica y laboral, que viniendo de un representante público agrava más la situación”, sostuvo el edil. Farquharson explicó que, si bien López presentó su renuncia el jueves por la tarde, el cuerpo aún no la trató formalmente. “Mi posición es que no se le debe aceptar la renuncia. Porque si uno la lee básicamente lo que hace es tirar la pelota fuera y es no hacerse cargo de nada de lo que se le imputa", afirmó.

El funcionario adelantó que propondrá que el cuerpo deliberativo convoque una sesión especial el próximo miércoles para tratar el caso. Allí, pedirá que se convoque de inmediato a la Comisión de Juicio Político, con el objetivo de abrir una investigación interna con base en la información que remita la Justicia. “Ese proceso también le da a López la posibilidad de ejercer su derecho a defensa", indicó.

En caso de que se avance con la destitución de López, esta deberá aprobarse mediante una votación con mayoría agravada, lo que implica el respaldo de al menos dos tercios del cuerpo de concejales.

Consultado sobre la posibilidad de que López asuma nuevamente su banca en diciembre —ya que fue el concejal más votado—, Farquharson aclaró que el Concejo no tiene facultades para impedirlo, pero remarcó que la Justicia podría actuar. “Una de las sanciones posibles es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por eso pedimos celeridad en la causa judicial. Si los hechos se comprueban, debería ser inhabilitado y no podría volver a asumir”, explicó.

En cuanto a la situación interna del Concejo, el concejal reconoció que el caso reveló falencias en los mecanismos institucionales de prevención y atención de la violencia de género. “Me sorprendió como a muchos. No conocía a la asesora denunciante y jamás hubiera imaginado una situación así. Si lo hubiera sabido antes, habría sido el primero en ponerme denunciarlo”, aseguró.

Sobre el debate que se abrió en torno al rol y funcionamiento de los asesores de los concejales, Farquharson fue contundente: “No es que no conocía a la asesora porque no venía a trabajar, sino porque no integraba mi equipo. Yo no puedo hablar por otros concejales, pero sí por mí. Mi equipo trabaja todos los días, codo a codo, al servicio de la comunidad. La función pública tiene que ser un ejemplo”.