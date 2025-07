Salta cerró su segundo día sin GNC en estaciones de servicio

Anoche, las estaciones de GNC seguían con sus despachos interrumpidos en Salta, como en otras provincias, por la ola polar que disparó la demanda doméstica con bajas temperaturas persistentes en buena parte del país. Desde hoy está pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un gradual ascenso de las máximas. Aunque hasta mañana las mínimas se mantendrían en niveles de heladas, se esperan cielos más despejados y una menor tensión en el sistema de abastecimiento energético en la región. "Esperamos que los factores meteorológicos den un respiro y podamos tener los despachos restablecidos cuanto antes", señaló anoche a El Tribuno un expendedor que cruzaba los dedos en espera de que en las próximas horas los despachos de GNC puedan recobrar su normalidad.

En un crudo inicio de invierno, inyecciones diarias de 18 millones de metros cúbicos de GNL importado y de otros 3 millones de metros despachados desde Bolivia, por un acuerdo que cerraron operadoras privadas para asegurar la generación termoeléctrica en la región, permitieron cubrir sin mayores sobresaltos la escalada de la demanda hasta el pasado fin de semana.

El lunes, con sistema gasífero argentino presionado a más no poder por los picos de demanda invernal, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) requirió a las distribuidoras del servicio que restrinjan el suministro a estaciones de GNC y a usuarios industriales con contratos "interrumpibles" para garantizar el abastecimiento prioritario de los hogares. Fuentes del sector señalaron que el crítico cuadro de suministros vio agravado por la salida de servicio de algunas plantas de Vaca Muerta y la consecuente merma de inyecciones de gas neuquino.

Como dato resaltante, industrias y usinas térmicas del NOA -la región que más endeble e incierta situación de abastecimiento mostró en inviernos anteriores- esta vez zafaron de las restricciones en la que cayeron plantas industriales con contratos de suministro interrumpible en Buenos Aires y otras provincias del centro y sur del país. Esto se debió no tanto a las obras de la aún inconclusa y limitada reversión del Gasoducto Norte, que por el momento solo puede transportar desde Córdoba hacia Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta un máximo 15 millones de metros cúbicos diarios de gas neuquino, sino a las inyecciones adicionales de GNL y de gas de Bolivia. Sin los 3 millones de metros cúbicos despachados desde Yacuiba (Tarija) hacia Campo Durán (Salta), la restricción obligada que solo alcanzó a estaciones de GNC se habría hecho sentir en la región con una afectación mucho más amplia y onerosa. Así lo remarcaron fuentes del sector, tras hacer notar que las declinantes áreas gasíferas de la Cuenca Noroeste (Acambuco, Aguaragüe y Ramos) apenas aportan hoy 3 millones de metros cúbicos diarios. Las inyecciones de las tres citadas áreas del departamento San Martín, sumadas a los volúmenes importados y los que llegan a través del Gasoducto del Norte, no alcanzaron a cubrir la demanda actual de la región, de algo más de 22 millones de metros cúbicos diarios, pero se acercaron. Por ello, en la región solo vieron sus suministros cortados estaciones de GNC y no hay también industrias y usinas cruzando los dedos para que el frío afloje.

A nivel país, en los últimos tres días, la demanda prioritaria superó los 90 millones de metros cúbicos diarios, un 50% más que el promedio de junio del 2024. La marca récord de demanda que disparó la ola de frío quedó muy por encima de los 85 millones de metros cúbicos diarios que, según fuentes entendidas, marcan hoy el tope máximo por encima del cual los cortes a estaciones de GNC e industrias con contratos de suministro interrumpible se tornan inminentes para poder garantizar la demanda residencial prioritaria.

Economías afectadas

Los cortes que cada invierno se reiteran en estaciones de GNC para cubrir demandas prioritarias de gas, mientras se espera que inversiones en gasoductos y plantas compresoras se traduzcan en condiciones de abastecimiento menos endebles, no solo afecta a expendedores. Hoy muchos automovilistas tienen sus vehículos reconvertidos a GNC y su precio, frente al de otros combustibles, marca una diferencia crucial en la ecuación de costos de taxis y remises.