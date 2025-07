Cerrizuela: "Hay que potenciar la curiosidad, pero también el criterio"

La moderadora del ciclo "Hablemos de lo que viene: innovación" reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial, el desafío de mantenerse actualizado y la responsabilidad de los adultos en la educación tecnológica de las nuevas generaciones. Por tercera vez consecutiva, Patricia Cerrizuela condujo el evento de innovación organizado por El Tribuno.

Uno de los puntos altos, destacó Cerrizuela, fue la participación de Martín Ratto, director de medios de pago de Ualá, quien abordó no solo los servicios financieros sino también la cultura organizacional que define a estas nuevas compañías. "La juventud, la agilidad, la vocación de servicio... Son rasgos clave en la cultura de estas empresas. Ratto, con su experiencia, mostró cómo fue ayornándose en cada etapa profesional para mantenerse vigente en esta transformación", apuntó.

También subrayó el impacto que tuvo la participación de Martín Merlini, quien brindó una experiencia interactiva sobre el uso real de la inteligencia artificial. "Nos puso a trabajar. Nos mostró herramientas concretas, accesibles desde el celular. La gente se conectó de inmediato. Fue ese momento en que uno dice: 'Quiero aprender a usar esto, quiero saber más'".

El cierre conceptual llegó de la mano de Augusto Salvatto, speaker del encuentro, quien brindó una mirada más amplia sobre la tecnología y sus implicancias. "Mis conclusiones son claras: todo está en revolución. Vivimos un punto de inflexión. Y no importa la edad o la profesión: todos tenemos que adaptarnos, aprender y liderar, en lo posible, ese cambio", sostuvo.

Para Cerrizuela, la innovación excede lo empresarial. Es una actitud vital. "Hay algo que me impactó especialmente: muchas personas de más de 40 años, como yo, todavía se resisten a la tecnología. Pero no podemos darnos ese lujo. Porque si no sabemos usarla, tampoco sabremos enseñarles a nuestros hijos qué mirar, qué controlar, qué evitar".

Para cerrar, Cerrizuela recordó una frase que sintetiza su visión: "Innovar no es solo para las empresas, también es necesario para las personas". Y agregó: "La velocidad de los cambios y la profundidad que tienen nos exigen mentalidad ágil, apertura a la frustración y aprendizaje continuo. Hay que potenciar la curiosidad, sí, pero también el criterio para saber qué sí y qué no. Es una gran oportunidad ser contemporáneos a estos cambios, pero con una responsabilidad".