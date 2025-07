Los posibles usos de la IA sorprendieron a los oyentes del ciclo Hablemos de lo que Viene - Innovación

"Incorporar IA mejorará la calidad de vida de la gente"

El consultor político Julio Pizetti no es ajeno a los desafíos que plantea el mundo actual. Al frente de Datamática, una empresa con fuerte foco en tecnología e innovación, ha vivido en carne propia cómo las herramientas digitales, y en particular la inteligencia artificial, están redefiniendo no solo los negocios, sino también las formas de gobernar, comunicarse y resolver problemas sociales complejos.

"Instalar el tema de la innovación y sobre todo incorporar la inteligencia artificial va a ayudar a que empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil puedan adoptar estas herramientas que, sin duda, mejorarán la calidad de vida de las personas", dijo tras el evento de Hablemos de lo que viene.

Pizetti no habla desde la teoría. "La inteligencia artificial puede parecer, para algunos, una moda o un recurso lejano, pero no lo es. Está entre nosotros, en cada proceso de decisión automatizado, en cada recomendación que recibimos en línea, en cada sistema que aprende y mejora. Y lo que tenemos que hacer, desde todos los sectores, es prepararnos para usarla bien", explicó.

El también analista valoró especialmente el enfoque plural del ciclo, que reunió a emprendedores, docentes, investigadores, representantes de la sociedad civil, funcionarios y estudiantes. "Lo interesante de este tipo de encuentros es que no solo hablan los expertos, sino que también se escucha a quienes están del otro lado: usuarios, ciudadanos, jóvenes que quieren saber más. Se genera una conversación transversal, donde todos pueden aprender algo", valoró.

Julio Pizetti, consultor y analista político.

"La Inteligencia Artificial es un desafío para toda la sociedad"

Carlos Barreto, jubilado, fue uno de los asistentes destacados en el ciclo Hablemos de lo que viene. Motivado por su preocupación por el impacto social, político y humano de las nuevas tecnologías, Barreto ofreció una visión reflexiva sobre los riesgos y oportunidades que la inteligencia artificial plantea para la sociedad en su conjunto.

"Esto del cambio de paradigma me parece un riesgo, dependiendo del punto de vista desde el que se lo mire, pero también una contribución enorme a toda la actividad humana: desde lo comercial, lo social, lo político incluso", expresó con seriedad.

Su reflexión, más allá del contexto tecnológico, invita a pensar en la inteligencia artificial como un factor transversal, que no solo transforma procesos productivos o financieros, sino que influye en las formas en que nos relacionamos, gobernamos y entendemos el mundo. En ese sentido, Barreto enfatiza la necesidad de no subestimar los riesgos asociados.

"La inteligencia artificial plantea dilemas éticos, sociales y políticos que no podemos ignorar. La automatización, la privacidad, la concentración de poder en manos de pocas empresas, el impacto en el empleo., etc. Son temas que requieren un debate profundo, informado y participativo", afirmó.

Sin embargo, también ve con optimismo el potencial que estas tecnologías pueden traer si se gestionan con responsabilidad y visión inclusiva. "Estamos ante una herramienta que puede potenciar la eficiencia, mejorar la calidad de vida, facilitar el acceso a servicios y generar nuevas oportunidades para personas y comunidades", agregó.

Carlos Barreto, jubilado.

"Conocía la punta del iceberg; ahora sé que la IA es inmensa"

En el marco del ciclo Hablemos de lo que viene, Fernando Gutiérrez emergió como una de las voces más sinceras y frescas. Empresario local, propietario de Farmacia del Hospital, un emprendimiento con dos sucursales en Salta, Gutiérrez llegó al encuentro con una familiaridad básica con la inteligencia artificial, pero sin imaginar el verdadero alcance que esta tiene en el presente y el futuro inmediato.

"Conocía solo la punta del iceberg", confesó con honestidad. "Esta charla me hizo dar cuenta de que es un mundo inmenso, que te invita a perfeccionarte, hacer cursos, introducirte más para poder sacarle buen provecho a lo que uno va haciendo".

Su percepción inicial limitada a algunas aplicaciones elementales, como automatización de tareas básicas o gestión digital se transformó tras escuchar a expertos que expusieron desde lo técnico hasta la aplicación práctica de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, incluyendo el comercio minorista, la medicina, la educación y la administración pública.

"Lo que más me gustó es que no fue una charla solo de términos complicados o conceptos abstractos", señaló. "Los tres expositores mostraron ejemplos concretos que uno puede aplicar en su día a día, en su negocio y en la vida". Destacó la diversidad de enfoques y la claridad con la que se abordaron temas complejos, algo que le permitió conectar y entusiasmarse con las potencialidades reales de la IA.

"Pensar que todo esto también puede ayudar en la educación de mi hijo me parece un plus enorme", comentó, Fernando, mostrándose optimista.

Fernando Gutiérrez, empresario, propietario de una farmacia.

"Quiero aplicar IA en la ingeniería aeronáutica"

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) suele verse como un tema complejo y reservado para expertos o tecnólogos, la participación de Lucas Gutiérrez, un joven con apenas 17 años, demostró que las nuevas generaciones están no solo preparadas, sino ansiosas por incorporarse activamente a este proceso de transformación digital. Próximo a terminar la secundaria, Lucas expresó con entusiasmo que con la experiencia en el ciclo Hablemos de lo que viene "se le abrió la cabeza", al comprender el alcance y las múltiples aplicaciones que la IA tiene en sectores variados, más allá de lo que habitualmente se enseña o se muestra en la escuela.

"Yo ya venía usando la inteligencia artificial, pero en cosas bastante básicas y hasta 'tonterías'", confesó con sinceridad. "Por ejemplo, la utilizaba para hacer búsquedas rápidas, para que me ayudara con tareas, o algunas aplicaciones simples en redes sociales. Pero esta charla me hizo entender que la IA puede aplicarse en muchas áreas que ni siquiera había considerado".

Uno de los principales puntos que despertó su interés fue la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en la ingeniería aeronáutica, una carrera que sueña estudiar próximamente. Lucas se mostró motivado por la idea de que la IA puede ser una herramienta fundamental para el diseño, desarrollo y optimización de tecnologías aeroespaciales. "Me gustaría usar la IA para mejorar procesos de simulación, para crear modelos más precisos o para innovar en el mantenimiento predictivo de aeronaves", explicó con entusiasmo.

Lucas Gutiérrez, un joven estudiante de 17 años.

"La IA debe ser aliada del diseño y la educación"

Amir Salomón llegó al evento Hablemos de lo que viene con una doble inquietud: por un lado, entender el papel creciente de la inteligencia artificial en los sistemas fintech; por otro, buscar herramientas concretas que pudiera aplicar tanto en su trabajo como diseñador industrial como en su rol como educador.

"Tenemos que amigarnos con la inteligencia artificial y empezar a usarla todo el tiempo", reflexionó luego de participar en el evento. Salomón forma parte de un programa de investigación industrial en Salta y es profesor de la carrera de Diseño de Productos en la Universidad Católica de Salta. Su visión del futuro no se limita a la transformación tecnológica en el ámbito privado, sino que también contempla el impacto educativo y cultural que estas herramientas pueden generar en jóvenes y futuros profesionales.

Al ser consultado por el encuentro se mostró especialmente interesado en cómo la IA puede mejorar los sistemas productivos, agilizar procesos creativos y potenciar la capacidad de los diseñadores para materializar ideas más eficientemente. Pero también hizo foco en un aspecto muchas veces subestimado: la necesidad de preparar a los estudiantes desde una mirada crítica y activa, para que aprendan a usar la tecnología como una extensión de su creatividad, y no como un sustituto de su pensamiento. "Como dijeron varios disertantes, ellos están en una etapa crítica donde deben amigarse con estas tecnologías si quieren tener un mejor futuro", afirmó. En cuanto a los disertantes, destacó con entusiasmo al fundador de Stannum, Martín Merlini, por su estilo claro, participativo y accesible.

Amir Salomón, diseñador industrial y docente universitario.

"Impulsamos la IA como motor de desarrollo social"

Florencia García Riera, representante de la Fundación Roberto Romero, participó en el ciclo Hablemos de lo que viene con un objetivo claro: continuar impulsando la difusión y el aprendizaje sobre inteligencia artificial (IA) en la comunidad local. Con 30 años de trabajo en el ámbito social y educativo, la Fundación ha tomado un rol pionero en Salta para acercar estas nuevas tecnologías a diversos sectores, entendiendo que la IA es un motor fundamental para la transformación social y económica.

"Estamos muy contentos de haber asistido a este evento. Desde la Fundación venimos trabajando fuerte con talleres y capacitaciones relacionadas con la inteligencia artificial, y poder compartir, escuchar y aprender en un espacio como este es una gran oportunidad para seguir creciendo," resaltó.

La Fundación Roberto Romero, reconocida por su labor social y educativa, ha decidido apostar de lleno por la innovación. "La inteligencia artificial ya no es algo del futuro; está acá, tocando la puerta de todos. Nuestro compromiso es que en Salta se entienda que estas herramientas no solo son accesibles, sino que pueden y deben ser aprovechadas para mejorar la calidad de vida de las personas," explicó.

Respecto a las exposiciones del ciclo, mencionó que, aunque todas fueron enriquecedoras, se sentían especialmente interesados en las intervenciones de Augusto y Martín, referentes en inteligencia artificial. "Ellos son pioneros en el tema y para nosotros fue muy valioso poder escucharlos. Nos llevamos muchas ideas que vamos a volcar en nuestros programas y talleres", destacó.

Florencia García Riera, representante de la Fundación Roberto Romero.

"La IA nos acompaña, somos los pilotos que la guiamos"

Fernando Uncos, de la consultora Efficax, participó activamente en el ciclo Hablemos de lo que viene aportando una visión práctica y humanista sobre la inteligencia artificial. Para él, más que una tecnología que reemplaza, la IA es una compañera que potencia la capacidad humana para resolver problemas y crear soluciones.

Al ser consultado, Fernando resaltó una frase que lo representa: "La IA está para ayudarte, nosotros somos los pilotos y la IA te acompaña". Esta metáfora resume su postura frente a la creciente presencia de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida y el trabajo, y refleja su apuesta por una tecnología que debe estar al servicio de las personas, no al revés. Su empresa es aliada estratégica de la Fundación Roberto Romero.

Además, anunció un taller próximo, que se realizará el 15 de julio, orientado a la empleabilidad y la capacitación práctica en inteligencia artificial: "Será un taller de dos días, donde la gente podrá aprender a trabajar con herramientas de IA en forma remota, a armar su currículum con apoyo tecnológico, usar aplicaciones para búsqueda de empleo y entrenar con bots de reclutamiento. Es un evento pensado para que cada participante se lleve herramientas concretas para mejorar sus posibilidades laborales".

Fernando destacó la sorpresa y entusiasmo que generó en los asistentes el hecho de que desde Salta se estén impulsando iniciativas innovadoras y alineadas con las tendencias globales: "Muchos no podían creer que desde Salta estemos a la vanguardia en este tema, impulsando tantos proyectos con impacto real".

Fernando Uncos, miembro de la consultora Efficax.

"Hay que entender la IA de cero a cien para aplicarla"

José Alejandro Vidaurri asistió al evento Hablemos de lo que viene en su rol de creador audiovisual. Su mirada sobre la inteligencia artificial parte de la necesidad de comprenderla desde sus bases para poder aprovechar sus beneficios sin perder de vista los posibles riesgos.

"Me llevo un montón de cosas positivas del evento", comentó José al hacer un balance de la jornada. Para él, una de las virtudes del ciclo fue que permitió a los asistentes "entender la temática de cero a cien", pasando desde los conceptos más básicos hasta aspectos más complejos de la inteligencia artificial. "La mayoría logramos comprender no solo qué es, sino cómo impacta en distintos sectores, especialmente en el audiovisual y la comunicación", agregó.

Abrir puertas

Vidaurri reconoció que el conocimiento adquirido le abre nuevas puertas para innovar en sus proyectos. "Trabajamos con producción de contenidos y todo lo que signifique potenciar nuestro trabajo mediante herramientas de IA es fundamental", explicó. Resaltó la importancia de que quienes utilizan estas tecnologías conozcan tanto sus ventajas como sus limitaciones y riesgos.

"Es un tema en auge y entender tanto los pro como los contra es vital para hacer un uso consciente", afirmó, insistiendo en que la inteligencia artificial debe ser vista como una aliada que necesita de usuarios responsables. En ese sentido, valoró especialmente las charlas que abordaron el uso ético y los posibles impactos sociales de estas herramientas.

José Alejandro Vidaurri, creador audiovisual.

"La Inteligencia artificial es herramienta de vanguardia"

Daniel Abraham Bustos es abogado y trabaja tanto en el sector privado como en la función pública, desempeñándose en la Cámara de Senadores de Salta y en el área de análisis político. Su interés en el ciclo Hablemos de lo que viene surgió del reconocimiento de que la inteligencia artificial no es solo una tecnología emergente, sino una herramienta que impacta profundamente en todos los ámbitos, incluyendo el jurídico y el político.

"Es algo que está de vanguardia y que va a ser fundamental para todas las profesiones y actividades," explicó Abraham, quien valoró la posibilidad de asistir a un evento que no solo ofreció información técnica, sino también una mirada crítica y ética sobre la inteligencia artificial. Para él, "todos tenemos que ir adaptándonos de a poco para hacer un uso correcto y responsable".

Durante la jornada, Daniel resaltó la importancia de la concientización, que va más allá de la mera adopción tecnológica. "El evento me pareció muy interesante porque no solo se explicó cómo funciona la IA, sino que se habló de cómo desarrollarla y aplicarla de manera adecuada en diferentes ámbitos laborales y sociales", comentó. Considera que esta visión es clave para derribar temores y prejuicios sobre la IA, que muchas veces se percibe como una amenaza o un reemplazo de las capacidades humanas.

"Una de las cosas que más me gustó fue cómo se planteó que la inteligencia artificial no nos viene a suplantar, sino que debemos utilizarla de la mejor manera posible para potenciar nuestro trabajo y nuestras habilidades", destacó.

Daniel Abraham Bustos es abogado.

"La IA nos abre la cabeza y revoluciona al periodismo"

El periodista Arnaldo López participó del evento con la expectativa de comprender mejor cómo las nuevas tecnologías están moldeando la realidad actual y futura. Su experiencia profesional lo llevó a apreciar la cadena lógica y bien estructurada de las disertaciones, que consideró "lineal y espectacular" por la forma en que se conectaron para construir un panorama completo y realista.

"Nos abrieron la cabeza con una concatenación de charlas muy valiosas, que no solo mostraron un mundo ideal, sino ejemplos concretos de lo que sucede hoy", explicó Arnaldo. Para él, fue fundamental que los expertos invitados no se limitaran a deslumbrar con novedades, sino que ofrecieran herramientas y perspectivas prácticas para entender la revolución digital en marcha.

Entre las disertaciones que más le impactaron, destacó especialmente la primera charla sobre fintech y la importancia de la tecnología en las finanzas personales y empresariales. "Me quedó muy claro que hoy, si no estás en el mundo fintech o en la tecnología que administra tu economía, simplemente no existís en el mercado", afirmó. Esta idea, según Arnaldo, fue reforzada por el presidente de la Cámara de Fintech, que resaltó la necesidad de "meterse, moverse y adaptarse" en un entorno cambiante y dinámico.

En relación al uso de la inteligencia artificial, Arnaldo admitió que, si bien ya aplica algunas herramientas, aún le cuesta "sacarse viejas costumbres". Sin embargo, celebró el cambio que la tecnología está generando en su vida cotidiana, como el abandono casi total del uso de dinero en efectivo.

El periodista Arnaldo López.

"Impulsa la creatividad y el desarrollo en comunidades"

Facundo Padilla forma parte de Saltadem, una comunidad local que reúne a profesionales, programadores y aficionados al mundo digital con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la colaboración y la innovación tecnológica. Representados en el evento por varios de sus miembros, entre ellos uno de sus voceros, expresaron gran entusiasmo por el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en su área y cómo el ciclo Hablemos de lo que viene reforzó esta perspectiva.

"Nos dedicamos a hacer eventos, workshops y espacios de coworking para fomentar la empleabilidad en el sector tecnológico, y la inteligencia artificial es, sin dudas, uno de los temas centrales que hoy nos movilizan," comentó Padilla. Esta comunidad se enfoca en capacitar a jóvenes y profesionales para que puedan integrar estas nuevas herramientas en su formación y proyectos.

El vocero destacó especialmente la última disertación del ciclo, que abordó la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la programación y el desarrollo de software. "Fue la charla que más impacto tuvo para mí porque mostró cómo la IA se utiliza hoy en la industria para desarrollar aplicaciones, optimizar procesos y superar obstáculos que antes parecían insalvables," indicó.

Uno de los temas clave que Saltadem quiso resaltar fue la ruptura de mitos alrededor de la inteligencia artificial, especialmente la creencia errónea de que esta tecnología va a reemplazar completamente al ser humano. "Nosotros trabajamos mucho con IA en el día a día y podemos asegurar que es una herramienta que acelera y potencia el trabajo humano, no lo sustituye", afirmó.

Facundo Padilla forma parte de Saltadem.

"Es la clave para potenciar mi empresa de tecnología"

Julio Gaurón, empresario local de El Carril, especializado en la comercialización de productos tecnológicos, participó activamente en el ciclo Hablemos de lo que viene, para interiorizarse sobre los avances y aplicaciones concretas de la inteligencia artificial y las tecnologías financieras (fintech) que revolucionan todos los sectores económicos.

Con una experiencia consolidada en el sector tecnológico, Julio llegó al evento con una inquietud genuina y un claro propósito: comprender cómo puede integrar estas innovaciones en su propia empresa para lograr un crecimiento sostenido y una mejor adaptación a los nuevos desafíos del mercado. "Mi principal motivación para asistir fue entender en profundidad qué es el fintech y, sobre todo, cómo la inteligencia artificial puede transformar no solo las finanzas, sino también la gestión y el marketing de un negocio tecnológico como el mío", explicó.

Durante las distintas charlas y paneles, Julio quedó impresionado por la calidad y el nivel de detalle de las exposiciones, que abordaron desde conceptos básicos hasta aplicaciones prácticas y casos de éxito en el uso de IA. "Me sorprendió mucho la cantidad de herramientas que ya existen y cómo pueden ser diseñadas a medida para las necesidades puntuales de una empresa. Eso es algo que veo fundamental para no solo mejorar la eficiencia, sino también para personalizar la atención al cliente y diferenciarme en el mercado," comentó.

En particular, destacó el impacto que las tecnologías fintech están teniendo en la forma en que las personas y las empresas manejan sus finanzas.