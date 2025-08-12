¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR BLUE

$1335.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Ministerio de Salud retiró los lotes de fentanilo de HLB Pharma

El insumo se reemplazó en hospitales de Salta con otra marca.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Salud de Salta informó que, ante la alerta sanitaria nacional emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT y la posterior orden judicial, implementó desde mayo el retiro preventivo de todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma. La cartera aclaró que la medida se tomó por precaución, aunque no se pudo encontrar hasta la fecha relación entre el fentanilo contaminado y el aislamiento de los gérmenes en cuestión. Los productos de esa marca que se encontraban en el depósito central y en los hospitales fueron puestos en cuarentena y bajo resguardo judicial.

La jefa de Farmacia, Virginia Ocaña, señaló que el Ministerio no está adquiriendo insumos del citado laboratorio y los reemplazó para garantizar la continuidad de la atención. "Tenemos stock de fentanilo de otra marca que ya está distribuido en los hospitales", confirmó Ocaña.

La medida de cuarentena y retención de los lotes de HLB Pharma se implementó siguiendo una orden judicial que instruyó a cada centro de salud, tanto público como privado, a custodiarlos y resguardarlos hasta que sean retirados.

Ocaña señaló que mantiene un contacto permanente con la ANMAT para garantizar la seguridad de los pacientes en la provincia. El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado para uso como analgésico y anestésico.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD