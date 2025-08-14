Mate Salta: casi mil alumnos clasificaron a otra instancia

Casi 1.000 estudiantes de 5°, 6° y 7° grado del nivel primario lograron clasificar a la instancia departamental de Mate Salta, la Olimpiada Matemática Provincial destinada a escuelas públicas. La próxima prueba se rendirá el 19 de agosto, de 10.30 a 12.30, en 13 sedes distribuidas por todo el territorio provincial.

En Capital, el examen tendrá lugar en el anfiteatro G-400 de la Universidad Nacional de Salta, como el año pasado, donde se espera reunir a casi 400 chicas y chicos.

Este 2025 marcó un récord histórico de inscripciones: 16.037 alumnos participaron en la primera etapa institucional, que se desarrolló en las escuelas. La competencia busca mejorar aprendizajes y acercar la matemática a una edad temprana mediante estrategias didácticas que combinan el desafío intelectual con el juego y la creatividad.

La iniciativa, que cumple su cuarta edición, es una idea del profesor Alberto Brizuela, quien junto a un equipo de docentes trabaja ad honorem. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

Además de las distintas instancias de evaluación, Mate Salta incluye capacitaciones y entrenamientos para alumnos y docentes en diferentes puntos de la provincia, fortaleciendo el vínculo con la disciplina y generando un espacio de motivación colectiva. La gran final provincial será los días 7 y 8 de noviembre, ocasión en la que se reunirán los mejores puntajes de toda la provincia para celebrar el talento y la dedicación de los jóvenes estudiantes salteños.