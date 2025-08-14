¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
14 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Donald Trump
coparticipación
San Antonio de los Cobres
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Donald Trump
coparticipación
San Antonio de los Cobres
Narcotráfico
Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Mate Salta: casi mil alumnos clasificaron a otra instancia

La próxima prueba se rendirá el 19 de agosto, de 10.30 a 12.30.
Jueves, 14 de agosto de 2025 00:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Casi 1.000 estudiantes de 5°, 6° y 7° grado del nivel primario lograron clasificar a la instancia departamental de Mate Salta, la Olimpiada Matemática Provincial destinada a escuelas públicas. La próxima prueba se rendirá el 19 de agosto, de 10.30 a 12.30, en 13 sedes distribuidas por todo el territorio provincial.

En Capital, el examen tendrá lugar en el anfiteatro G-400 de la Universidad Nacional de Salta, como el año pasado, donde se espera reunir a casi 400 chicas y chicos.

Este 2025 marcó un récord histórico de inscripciones: 16.037 alumnos participaron en la primera etapa institucional, que se desarrolló en las escuelas. La competencia busca mejorar aprendizajes y acercar la matemática a una edad temprana mediante estrategias didácticas que combinan el desafío intelectual con el juego y la creatividad.

La iniciativa, que cumple su cuarta edición, es una idea del profesor Alberto Brizuela, quien junto a un equipo de docentes trabaja ad honorem. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

Además de las distintas instancias de evaluación, Mate Salta incluye capacitaciones y entrenamientos para alumnos y docentes en diferentes puntos de la provincia, fortaleciendo el vínculo con la disciplina y generando un espacio de motivación colectiva. La gran final provincial será los días 7 y 8 de noviembre, ocasión en la que se reunirán los mejores puntajes de toda la provincia para celebrar el talento y la dedicación de los jóvenes estudiantes salteños.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD