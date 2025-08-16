La Libertad Avanza: "Ya están los candidatos, falta definir el orden".

El dirigente libertario Alfredo Olmedo aseguró que los candidatos de La Libertad Avanza ya están definidos y que el orden de las listas se dará a conocer el próximo domingo, horas antes del cierre oficial. Si bien confirmó que será parte de la nómina, evitó precisar si encabezará.

"Ya están todos los nombres, son gente nueva en su mayoría, no tienen carrera política. Buscamos un recambio generacional y partidario. Vamos a hacer una revolución cultural", afirmó.

Al ser consultado sobre la posible candidatura de la diputada nacional Emilia Orozco, quien cuenta con alta imagen en las encuestas, respondió: "No lo sé", dejando abierta la incógnita sobre su participación.

El domingo, los libertarios tendrán una reunión clave para ajustar las listas, en un clima de hermetismo sobre los nombres que acompañarán a Olmedo. "No queremos que empiecen los ataques con fake news que hacen desde el Gobierno provincial", djo.