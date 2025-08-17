¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Coral Valle de Lerma
Fiesta clandestina
Estafa
Día del Niño
San Martín
homenajes al general san martín
Día del Niño
Violencia en el futbol
Salta

Los homenajes al General San Martín serán en avenida Samson

Organizado por la Asociación Independencia, se realizará el domingo a las 10:30 en la Av. Samson, entre Dorrego y Pedriel. Participarán instituciones educativas, fortines, cuerpos de bomberos, clubes de autos clásicos y academias de folclore.
Domingo, 17 de agosto de 2025 09:41
En el marco del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a la comunidad a participar de la 5ta edición del desfile cívico y cultural que se llevará adelante en el barrio Mosconi.

La actividad, organizada por la Comisión Independencia, tendrá lugar este domingo 17 de agosto a partir de las 10.30, sobre la Avenida Samson, entre las calles Coronel Dorrego y Coronel Pedriel, en la zona norte de la ciudad.

El desfile contará con la participación de numerosas instituciones educativas, cuerpos de bomberos, centros vecinales, cuerpos infantiles, comunidades extranjeras, originarias, clubes de autos clásicos, motos antiguas, fortines, academias de folclore, entre otros, que rendirán homenaje al Libertador.

Será una jornada para honrar la memoria y el legado de uno de los más grandes próceres de la historia latinoamericana.

 

