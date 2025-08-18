PUBLICIDAD

16°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Central Norte
Inseguridad
Salta
Pensiones por invalidez
Juicio
AFA
Primera Nacional
Ciclogénesis
Transporte Público de Pasajeros
San Lorenzo
DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
Salta

Suspenderán el servicio nocturno de los colectivos en Salta

Los empresarios anticipan que la medidad regirá desde las 0 horas del viernes el 22 de agosto, por incumplientos por parte de Saeta. Afectará a todo el servicio que cubre el área metropolitana.
Lunes, 18 de agosto de 2025 19:53
El servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta sufrirá una fuerte restricción a partir del viernes 22 de agosto, cuando los subcontratistas que prestan el servicio nocturno suspendan completamente la circulación en ese horario.

La medida fue anunciada a través de un comunicado de prensa firmado por las empresas concesionarias, quienes advirtieron que la decisión responde al atraso en los compromisos financieros por parte de SAETA, lo que dificulta afrontar el pago de créditos asumidos para la renovación del parque automotor y la compra de combustible.

Los empresarios reconocieron que la suspensión generará inconvenientes a miles de usuarios que utilizan los colectivos por la noche, pero advirtieron que la situación financiera es insostenible. “Nuestra capacidad financiera puede colapsar”, señalaron, recordando que en varias oportunidades solicitaron a las autoridades el pago de las deudas pendientes, sin obtener respuesta.

Esperan un gesto de Saeta

Las compañías remarcaron que vienen cumpliendo con las inversiones comprometidas en la última licitación y que esperan un gesto de SAETA para regularizar los pagos. Al mismo tiempo, hicieron hincapié en la necesidad de preservar la seguridad jurídica para sostener el sistema de transporte masivo en la provincia.

El comunicado fue suscripto por Tadelva SRL, El Cóndor SA, UTE Lagos San Ignacio, Transal SA, Ale Hnos SRL, Eduardo Ale SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca SA, todas subcontratistas del servicio.

Finalmente, expresaron su voluntad de retomar los recorridos nocturnos si se atienden sus reclamos, aunque advirtieron que, de persistir la situación, podrían profundizarse las medidas.

Temas de la nota

