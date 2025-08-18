“En un evento gamer la conectividad es la base, el soporte tecnológico principal , y nosotros garantizamos un servicio de nivel corporativo”

- ¿Cómo está viviendo este evento en Salta?

- Muy bien, contento, entusiasmado y ansioso. La verdad que es un evento de gran magnitud y para nosotros una alegría, un orgullo y también un desafío poder ser los proveedores de la conectividad a Internet.

- ¿Qué fue lo que se puso en escena desde Express para este desafío?

- Nos convocaron para brindar el servicio de Internet. Tras reunirnos con los organizadores y conocer sus requerimientos técnicos, diseñamos una red exclusiva para el Centro de Convenciones. Está formada por dos enlaces de fibra óptica redundantes de 3 GB de capacidad, con conectividad simétrica y dedicada, lo que garantiza alta velocidad, estabilidad y baja latencia.

- ¿Cómo está distribuida la infraestructura dentro del centro de convenciones?

- Desde el ingreso con fibra óptica instalamos un router principal que administra el ancho de banda. De allí se armó una red en estrella hacia seis switches ubicados estratégicamente, que distribuyen la conectividad en los distintos salones. Luego, hacia cada PC, consola o dispositivo, tendimos una red cableada con UTP categoría 6 preconectorizado y certificado, asegurando la máxima performance.

- ¿Qué importancia tiene este tipo de conectividad en competencias gamer?

- Fundamental. Los torneos requieren baja latencia y alta velocidad. Por eso implementamos una red con equipamiento profesional de nivel corporativo. En el stage principal, por ejemplo, los jugadores están conectados a un servidor que les garantiza las mismas condiciones de velocidad y latencia, con cables de idéntica longitud para evitar ventajas o desventajas entre competidores. Son detalles que le dan características únicas a este evento.

- ¿Cómo aseguran que no haya fallas durante la jornada?

- Contamos con un equipo de profesionales con mucha experiencia en Express. Además, tendremos soporte técnico permanente y monitoreo proactivo en tiempo real para resolver on line cualquier incidencia que pudiera surgir.

- También están presentes con un stand propio. ¿De qué se trata?

- Sí, preparamos un stand tecnológico con un juego interactivo de Pac-Man para cuatro jugadores, que atrae mucho porque es de nuestra época. Además, lanzamos una promoción exclusiva con beneficios especiales para quienes contraten nuestros servicios durante el evento. Es una forma de acompañar la experiencia gamer también desde nuestro espacio.