La Exposición Rural Salteña 2025 llega con remates, peña, destrezas y gastronomía

La ciudad de Salta volverá a vivir una de sus citas más esperadas en el calendario productivo y social. Del 21 al 24 de agosto se llevará a cabo la Exposición Rural Salteña 2025 en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en Gato y Mancha 1460, con un extenso programa de actividades para productores, criadores y el público en general.

El lunes 18 comenzará el ingreso de bovinos, equinos y ovinos, junto con el control zootécnico. Desde el miércoles 21 se iniciarán las primeras charlas técnicas y juras de razas, entre ellas Brangus, Brahman, Braford, Holando y San Ignacio. Ese mismo día a las 13 se desarrollará el acto de apertura en la zona de mástiles, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de instituciones del sector. Por la tarde, los asistentes podrán presenciar actividades de destreza en el corral de aparte.

El jueves 21 será una jornada clave con las juras de las principales razas bovinas y equinas, además de charlas institucionales y el “After Bovinos” en el patio cervecero. El viernes 22 se sumarán los remates de invernada y reproductores, el almuerzo ganadero y el 2° Concurso de Cordero a la Estaca, que se extenderá de 14 a 19 en el patio cervecero, con la participación de diferentes competidores. La jornada cerrará con la Peña del Ateneo, desde las 21.

El sábado 23 la atracción principal será el campeonato de macho y hembra de caballos criollos en la pista de remates. También habrá remates de ganado menor, competencias de equinos peruanos y otras razas, además de un espacio de stands comerciales y un variado patio gastronómico.

Finalmente, el domingo 24 a las 12 se celebrará la tradicional misa de campo, seguida por el Acto Inaugural en la pista central a las 15. Como cierre, la Policía Montada ofrecerá una exhibición de destreza ecuestre.

La entrada será gratuita los días miércoles 21 y jueves 22, mientras que el sábado 23 y domingo 24 tendrá un valor de $5.000 para mayores.

Con una programación que combina lo productivo, lo cultural y lo recreativo, la Exposición Rural Salteña promete ser nuevamente un punto de encuentro entre el campo y la ciudad.