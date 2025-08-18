VIDEO: violenta pelea entre dos mujeres en Santa Victoria Este

Santa Victoria Este, un pequeño pueblo del norte salteño, fue escenario de un incidente de violencia que generó fuerte repudio en la comunidad. En un video grabado por testigos con sus celulares, se observa a dos mujeres en plena confrontación, cuando una de ellas toma un rebenque y golpea a la otra.

La filmación, que circuló rápidamente en redes sociales, muestra además la presencia de personas que, lejos de intervenir para frenar la situación, incitaron a la violencia con gritos y comentarios.

El episodio causó preocupación entre vecinos y autoridades locales, que señalaron la gravedad de este tipo de hechos en una comunidad pequeña y con fuertes lazos sociales.

Aunque no se informó oficialmente si hubo denuncias policiales o intervenciones judiciales, el hecho puso nuevamente en debate la necesidad de promover el respeto, la convivencia pacífica y la resolución de conflictos sin violencia.