¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Milagro Para El Mundo
feria de la rural
contro de alcoholemia
orán y tartagal
alerta del anmat
jorge maestro
pelea entre mujeres
Milagro Para El Mundo
feria de la rural
contro de alcoholemia
orán y tartagal
alerta del anmat
jorge maestro
pelea entre mujeres

DÓLAR OFICIAL

$1320.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Sismo sacudió el norte de la provincia

En la madrugada de este lunes, un movimiento sísmico con epicentro en las cercanías de Orán sacudió a varias localidades del norte provincial. El INPRES confirmó que el temblor alcanzó una magnitud de 2.9 y se percibió levemente en Orán, General Mosconi y Tartagal.
Lunes, 18 de agosto de 2025 11:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un sismo leve se registró en la madrugada de este lunes en el norte de Salta. Según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 2:23 horas y tuvo una magnitud de 2.9 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 19 kilómetros al noreste de San Ramón de la Nueva Orán, a 65 kilómetros al oeste de Hickmann y a 66 kilómetros al suroeste de Tartagal, con una profundidad estimada de 5 kilómetros.

De acuerdo al informe oficial, el temblor alcanzó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido débilmente por personas en reposo o dentro de edificios.

El fenómeno fue advertido en Orán y también en otras localidades de la región como General Mosconi y Tartagal, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD