Sismo sacudió el norte de la provincia

Un sismo leve se registró en la madrugada de este lunes en el norte de Salta. Según el reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 2:23 horas y tuvo una magnitud de 2.9 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 19 kilómetros al noreste de San Ramón de la Nueva Orán, a 65 kilómetros al oeste de Hickmann y a 66 kilómetros al suroeste de Tartagal, con una profundidad estimada de 5 kilómetros.

De acuerdo al informe oficial, el temblor alcanzó una intensidad de II a III en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que fue percibido débilmente por personas en reposo o dentro de edificios.

El fenómeno fue advertido en Orán y también en otras localidades de la región como General Mosconi y Tartagal, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.