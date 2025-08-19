Se confirmó la identidad del joven que murió tras el desplome de una estructura metálica: trabajaba como chofer de Uber

Durante la madrugada del martes, un trágico accidente en avenida Fernández Molina dejó un saldo fatal cuando una estructura metálica utilizada en los desfiles de carnaval se desplomó sobre una motocicleta.

La víctima fue identificada como Leandro Isaac Guitián, de 22 años, quien residía en un barrio de la zona sudeste. Según confirmaron sus familiares, Guitián trabajaba como chofer de Uber Motos.

El impacto resultó fatal: Guitián murió en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió heridas graves y fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internada bajo atención médica.

También trascendió, como parte de las primeras investigaciones y más allá de la tragedia, que ambos jóvenes no llevaban casco, lo que agravó la gravedad de las lesiones. Además, forma parte de la investigación determinar la velocidad de la motocicleta, que, si bien no tuvo relación con la caída de la estructura de hierro sobre el rodado, sirve para establecer el grado de las lesiones sufridas por ambos.