PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Maratón
Wanda Nara
exposición de la rural salteña
Frontera norte
#MILAGROPARAELMUNDO
#MILAGROPARAELMUNDO
Feria Potencia Tartagal
#MilagroParaElMundo
Seguridad en Salta
Maratón
Wanda Nara
exposición de la rural salteña
Frontera norte
#MILAGROPARAELMUNDO
#MILAGROPARAELMUNDO
Feria Potencia Tartagal
#MilagroParaElMundo
Seguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR BLUE

$1340.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Peregrinos de la Puna: reciben donaciones hasta el 4 de septiembre

La organización de la peregrinación al Milagro informó que las inscripciones estarán abiertas desde el 23 de agosto hasta el 4 de septiembre. También se reciben donaciones de elementos de botiquín en distintos puntos de la capital y localidades del interior.
Jueves, 21 de agosto de 2025 11:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Peregrinación de la Puna 2023 avanza con su etapa organizativa y la comisión anunció que se lanzó la campaña solidaria de donaciones, principalmente de elementos de botiquín, fundamentales para la asistencia sanitaria de los caminantes. Entre los insumos solicitados se encuentran: gasas, cinta adhesiva, algodón, curitas, pervinox, atomos desinflamantes, antiinflamatorios, guantes de látex, sales hidratantes y toallitas.

Puntos de recepción de donaciones

Los fieles podrán acercarse a los siguientes lugares:

  • Capital

    • Parroquia Nuestra Señora del Tránsito (Av. Bicentenario 995) – Lunes a viernes de 17 a 19.

    • Radio Fortín Yunka (Barrio Araoz, Fortín Yunka 2406) – Lunes a viernes de 18 a 20.

  • San Antonio de los Cobres

    • Comedor Los Patitos (Ayacucho 2) – Lunes a sábado de 17 a 19.

  • Campo Quijano

    • Parroquia Santiago Apóstol (Av. 9 de Julio 250) – Lunes a sábado de 17 a 20.

La Peregrinación de la Puna es una de las expresiones más multitudinarias de devoción al Señor y la Virgen del Milagro. Cientos de fieles caminan días enteros desde las localidades más alejadas para llegar a Salta capital, renovando un compromiso que combina espiritualidad, sacrificio y comunidad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD