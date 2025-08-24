PUBLICIDAD

24 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Incendios en Salta

Fuerte operativo de asistencia animal tras incendio: 4 perros con cuadros respiratorios

Luego del fuerte temporal de viento que azotó la ciudad, la Subsecretaría de Bienestar Animal desplegó un operativo para asistir a perros afectados por la emergencia. Cuatro canes fueron atendidos con cuadros respiratorios moderados, sin lesiones cutáneas ni quemaduras. La situación sigue bajo monitoreo.
Domingo, 24 de agosto de 2025 11:04
La Municipalidad de Salta realizó un operativo de asistencia y cuidado animal, durante y después del incendio en Salta.
El reciente temporal de viento zonda que golpeó a la ciudad de Salta dejó consecuencias en los animales de compañía. La Subsecretaría de Bienestar Animal activó un fuerte operativo de asistencia para atender a los animales afectados durante y después del incendio.

En el área de San Luis, cuatro perros fueron los principales afectados, presentando cuadros respiratorios moderados. Sin embargo, según el informe oficial, ninguno de los canes sufrió lesiones cutáneas ni quemaduras. Los profesionales veterinarios y los agentes municipales actuaron para estabilizarlos.

Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones, detalló que cada animal pasó por un chequeo exhaustivo y que se les administró medicación de soporte, agua y un espacio adecuado para su recuperación. “El objetivo fue mantenerlos en un lugar de contención hasta que se estabilizaran”, explicó Díaz, resaltando la importancia de la rápida intervención.

El operativo no termina ahí. Desde la Subsecretaría informaron que se mantienen guardias permanentes ante posibles nuevas emergencias, subrayando el compromiso constante para velar por el bienestar de los animales en situaciones de riesgo.

