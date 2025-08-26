PUBLICIDAD

26 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Avalan los cambios de horarios para cargas y descargas de vehículos pesados en la ciudad

Dictamen favorable a un proyecto en el Concejo.
Martes, 26 de agosto de 2025 00:52
En una nueva reunión de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, los concejales otorgaron visto bueno a un Proyecto de Ordenanza que modifica los artículos 10 y 14 de la norma N°14.422 -Vehículos de Tránsito Pesado-, referidos a los horarios de carga y descarga de vehículos no incluidos en esa reglamentación.

La iniciativa, presentada por el edil Gustavo Farquharson (VPS), fue girada a Legislación General para su análisis final.

El encuentro contó con la participación virtual del secretario de Tránsito y Seguridad Municipal, Matías Assennato, quien brindó detalles sobre la propuesta.

El funcionario explicó que la normativa vigente no se ajusta a la dinámica del comercio local, dado que durante las franjas horarias restringidas muchos negocios permanecen cerrados.

"La realidad del comercio de la ciudad no se adecua con lo que dicta la norma actual. Las modificaciones contemplan un horario más amplio", señaló.

En ese marco, los ediles consensuaron modificar los horarios de restricción para los vehículos no comprendidos en la norma, quedando prohibidas las maniobras de carga y descarga en arterias de alto tránsito de lunes a viernes, entre las 12.30 y 14.30 y de 18.30 a 21.30. Además, se exceptuará de la restricción a autobombas y vehículos destinados a emergencias, seguridad o probada necesidad.

Assennato destacó la importancia del compromiso de los transportistas en el cumplimiento de la norma y anticipó que se trabaja en la posibilidad de ampliar las dársenas de carga y descarga. También informó sobre la elaboración de reportes de siniestralidad vial.

 

