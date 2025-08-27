"Salta suma una ruta internacional: desde enero habrá vuelo directo a Florianópolis"

El próximo 2 de enero comenzará a operar el vuelo directo Salta – Florianópolis de Aerolíneas Argentinas, una nueva conexión internacional que fortalecerá el turismo receptivo y ampliará las oportunidades para que los salteños viajen al sur de Brasil.

Con esta incorporación, la provincia consolida su posicionamiento como un hub aéreo en el Norte argentino, atrayendo visitantes internacionales y facilitando la conectividad con destinos estratégicos de la región.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó: "Es un paso fundamental para seguir ampliando la llegada de turistas internacionales a Salta.

El turismo brasileño es el número uno en la llegada de extranjeros a nuestra provincia, y esta conexión abre la puerta directa a distintas ciudades del sur de Brasil.

Florianópolis se constituye en un nodo de influencia, que permite proyectar la captación de turistas desde otros mercados potenciales cercanos como Curitiba, Río Grande do Sul y todo el Estado de Santa Catarina.

Gauchos y gaúchos comparten tradiciones y valores culturales que nos acercan aún más, y este vuelo directo nos permitirá seguir creciendo en turismo receptivo, generando más trabajo y desarrollo para miles de familias salteñas."

Por su parte, el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, señaló: "Nuestra gestión tiene como eje estratégico la conectividad. Este nuevo vuelo es una oportunidad para seguir posicionando a nuestra provincia como destino estratégico. Que más brasileños nos visiten y para que los salteños disfruten de Florianópolis. Más vuelos directos al mundo significan más empleo, más desarrollo y más oportunidades para Salta."

Un mercado estratégico

Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina, en la región Sur de Brasil, reconocida por la alta calidad de vida de sus habitantes y por ser la capital brasileña con mayor puntuación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) según el PNUD.

La laguna de agua salada Lagoa da Conceição es popular para el surf a vela y la navegación. El puente Pedro Ivo Campos conecta la isla con un distrito comercial en el continente.

Su economía está basada en tecnología de la información, turismo y servicios, lo que la convierte en un mercado de potenciales turistas con alto poder adquisitivo, interesados en experiencias culturales, gastronómicas y naturales como las que ofrece Salta y el Norte argentino.

La Provincia continúa trabajando en conjunto con Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Turismo de la Nación y el sector privado para ampliar la red de vuelos y consolidar a Salta como destino turístico internacional.

Cien playas

Florianópolis cuenta con 100 playas y un centro de actividades náuticas. La revista estadounidense Newsweek consideró que es "una de las 10 ciudades más dinámicas del mundo".