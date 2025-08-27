Vecinos del barrio Gauchito Gil recibieron 35 pares de anteojos

La Municipalidad de Salta entregó 35 pares de anteojos recetados a vecinos de la ciudad en el Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil. Los beneficiarios fueron principalmente niños en edad escolar y adultos que se desempeñan en distintos oficios y carecen de recursos para adquirirlos por su cuenta.

Cómo funciona el programa

La iniciativa forma parte del programa “La Muni en tu barrio” y cuenta con la colaboración de la Fundación Saravia Olmos, que en cada operativo realiza controles de fondo de ojos. Posteriormente, Óptica Total, a cargo de Emanuel Ponce, se ocupa de medir los marcos y confeccionar los lentes recetados.

Los marcos utilizados provienen de donaciones de vecinos, quienes acercan anteojos en desuso pero en buen estado. Estos son restaurados y combinados con cristales nuevos para garantizar lentes de calidad.

Testimonios y autoridades presentes

“Fui al barrio 17 de Octubre a hacer el trámite para poder obtener los anteojos y hoy me los entregaron, estoy muy agradecida con el intendente Emiliano Durand, por dar la posibilidad a la gente que no tiene los medios para comprarlos porque son muy caros”, expresó una de las vecinas beneficiadas.