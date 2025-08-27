PUBLICIDAD

27 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Vecinos del barrio Gauchito Gil recibieron 35 pares de anteojos

En el marco del programa “La Muni en tu barrio”, niños en edad escolar y adultos que no pueden afrontar el costo de lentes recibieron la ayuda.
Miércoles, 27 de agosto de 2025 19:09
La Municipalidad de Salta entregó 35 pares de anteojos recetados a vecinos de la ciudad en el Centro Integrador Comunitario de barrio Gauchito Gil. Los beneficiarios fueron principalmente niños en edad escolar y adultos que se desempeñan en distintos oficios y carecen de recursos para adquirirlos por su cuenta.

Cómo funciona el programa

La iniciativa forma parte del programa “La Muni en tu barrio” y cuenta con la colaboración de la Fundación Saravia Olmos, que en cada operativo realiza controles de fondo de ojos. Posteriormente, Óptica Total, a cargo de Emanuel Ponce, se ocupa de medir los marcos y confeccionar los lentes recetados.

Los marcos utilizados provienen de donaciones de vecinos, quienes acercan anteojos en desuso pero en buen estado. Estos son restaurados y combinados con cristales nuevos para garantizar lentes de calidad.

Testimonios y autoridades presentes

“Fui al barrio 17 de Octubre a hacer el trámite para poder obtener los anteojos y hoy me los entregaron, estoy muy agradecida con el intendente Emiliano Durand, por dar la posibilidad a la gente que no tiene los medios para comprarlos porque son muy caros”, expresó una de las vecinas beneficiadas.

