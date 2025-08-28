PUBLICIDAD

28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Escándalo de los audios
Seleccion Argentina
Fentanilo
Wanda Nara
Operación Roca
Salta

Operación Roca: Salta será la primera provincia en la que el Ejército refuerce el control fronterizo

El Ministerio de Defensa oficializó este jueves el inicio de la Fase de Ejecución del operativo. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, se reunió con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, Marcelo Rozas Garay, para coordinar la implementación.
Jueves, 28 de agosto de 2025 17:55
El Ministerio de Defensa oficializó este jueves el inicio de la Fase de Ejecución de la “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, un amplio despliegue de personal y medios de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad de fronteras del norte y noreste argentino.

En la primera etapa, la acción se concentrará en Salta, dentro del área delimitada como zona de seguridad de fronteras. El objetivo es reforzar la vigilancia y el control en sectores no urbanizados ni habilitados como pasos fronterizos, en cumplimiento de los lineamientos fijados por la Resolución 347/25 del Ministerio de Defensa y la Directiva de Política de Defensa Nacional.

Como parte de la coordinación interinstitucional prevista en la Resolución 727/25, el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, mantuvo un encuentro con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares de la Nación, Marcelo Rozas Garay. La reunión se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta y tuvo como propósito definir los alcances del operativo.

Rozas Garay confirmó que se desplegará en la provincia una gran cantidad de personal y recursos tecnológicos de las Fuerzas Armadas, bajo la coordinación del Comando Conjunto Subordinado Zona de Frontera 1/25. Por su parte, Usandivaras subrayó la relevancia del operativo para el refuerzo de la seguridad en la frontera norte y destacó la articulación entre Nación y Provincia.

La normativa establece además la creación de un sistema de registro de información y actividades, que será gestionado por el Estado Mayor Conjunto y la Dirección Nacional de Planeamiento y Estrategia para la Defensa, con el fin de evaluar los resultados de la operación.

Finalmente, la resolución señala que esta fase operativa cuenta con el aval judicial de la jurisdicción federal de Salta y que se ajusta a lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.

