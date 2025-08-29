Alerta en las escuelas de zona sur: un falso discapacitado acosa a los estudiantes

La semana pasada, la comunidad educativa de zona sur vivió momentos de aflicción. Una madre se acercó a una de las escuelas secundarias de barrio Santa Ana, para notificar lo que había ocurrido. Su hija, a la salida del colegio, en la parada del colectivo, se encontró con una persona que mostró tener problemas para desplazarse y pidió ayuda para cruzar la calle y llegar hasta la parada. En ese momento, este supuesto discapacitado, se conviritó en un atacante. Comenzó a agredirla con palabra subidas de tono con intensiones sexuales. Y no solo eso, trató de "toquetearla". En ese momento la joven estudiante de 2º año, empujó a agresor, logró zafarse y salió corriendo. "Pero resulta que el hombre salió corriendo detrás de ella. De discapacitado no tenía nada", expresó una de las madres del colegio, donde la directora tuvo que proceder a comunicarles a los chicos que no vayan solas a la parada del colectivo.

Todo esto ocurrió a las 13, en un horario donde los chicos van a vienen por la zona, para ingresar o salir de los colegios. Donde los trabajadores también están yendo a sus empleos o volviendo. "Esto muestra la impunidad con la que se maneja esta gente", expresó otra de las madres que conoció la novedad, cuando acompañaaba a su hija al colegio.

"Ya no podemos ni mandarlos tranquila a la escuela", expresó la mujer.

Pero la historia no termina acá.

Una vez que se supo de esta situación, los docentes realizaron un relevamiento entre los chicos para saber si esto aya habóa ocurrido antes, y supieron de 4 casos solo en una escuela.

Al día siguiente, la presa de este acosador fue la estudiante de otro colegio de Santa Ana.

Frente a este escenario, los docentes se comunicaron al 911, donde no les tomaron la denuncia ni se comunicaron con la comisaría correspondiente para que envíe un móvil. "Nos pasaron el número de la comisaría de barrio Docente Sur. Llamamos para que refuerzen la vigilancia. Nos dijeron que no les corresponde por la zona. Que veamos si en la comisaría de barrio Tribuno o Santa Ana. Así estamos", expesó una de las preceptoras del colegio.

En cuanto a la madre que hizo la denuncia, la situación no es mejor. "El fiscal me dijo que con una denuncia no puede hacer nada. Qué es lo que están esperando. Qué otra chica la pase peor que mi hija y no pueda escapar de este tipo", aseguró la madre, preocupada y con toda la razón.

Por el momento, las escuela de zona sur, solo pueden contar con la buena suerte y con la buena disposición de los estudiantes de tratar de moverse en grupo, que las chicas no vayan solas a las parada y que lamentablemente no ayudan a ninguna persona que diga tener problemas de visión, movilidad o habla.

Hay que recordar que en la zona sur, entre los barrios Santa Ana I, Santa Ana II, Ampliación Santa Ana II, Los Tarcos y Docente Sur, existen cuatro escuelas secundarias, donde los estudiantes de los dos turnos son la presa fácil de este falso discapacitado acosador.