¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
31 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Experiencia Endeavor
Elecciones legislativas 2025
Secuestro de hojas de coca
Informática del Ministerio Público Fiscal
Editorial
relatos de salta
Experiencia Endeavor
Elecciones legislativas 2025
Secuestro de hojas de coca
Informática del Ministerio Público Fiscal
Editorial
relatos de salta

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Avances en sistemas entre Fiscalía y Seguridad

Se evaluó la implementación de sistemas de gestión conjunta para optimizar la gestión judicial y policial.
Domingo, 31 de agosto de 2025 01:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezaron una reunión de trabajo con profesionales de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal, en la que evaluaron los avances en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión conjunta entre ambos organismos.

Durante el encuentro, se destacó la creación y optimización del Sistema de Control de Consignas Policiales, herramienta clave para el seguimiento de medidas dispuestas por los Juzgados de Violencia Familiar y de Género y por los fiscales, a través de los jueces de Garantías. El sistema busca garantizar mayor trazabilidad y eficacia en la protección de personas en situación de riesgo.

También se analizó el progreso del Sistema Digital de Conectividad entre las Fiscalías y la División de Criminalística de la Policía, que permitirá agilizar la comunicación y el intercambio de información técnica y pericial en tiempo real, optimizando los tiempos de respuesta en las investigaciones penales. Otro de los puntos abordados fue el Sistema Provincial de Registro de Personas Demoradas y Detenidas en el fuero Penal y Contravencional, destinado a mejorar los mecanismos de control y registro, asegurando el respeto de las garantías constitucionales y la trazabilidad de los procedimientos. Participaron el coordinador general de Fiscales, Pablo Rivero; la coordinadora de Informática, Patricia Aballay, entre otros.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD