Carbian apuesta a la innovación y la seguridad en el alquiler de vehículos

Carbian Rent a Car se presenta en Salta como una alternativa diferente dentro del competitivo mercado del alquiler de vehículos, con una propuesta que combina innovación tecnológica, respaldo en seguridad, beneficios para turistas y salteños, y una mirada estratégica hacia el desarrollo del turismo regional.

El gerente, Enzo Damiani, explicó cómo la empresa local nació con el objetivo de consolidarse primero en el norte argentino y luego expandirse a todo el país, ofreciendo un servicio que va más allá del simple alquiler de autos y camionetas.

La compañía, que trabaja tanto para el turismo como para la minería, cuenta con una flota que no supera los dos años de antigüedad y que incluye vehículos automáticos de distintos segmentos, desde compactos y sedanes hasta minivans y pick-ups.

"Somos una empresa local con proyección nacional. Lo que nos distingue es la innovación y el apoyo al turismo en Salta y Jujuy, con beneficios para quienes recorren circuitos como la Ruta del Vino", destacó Damiani. En ese marco, la firma mantiene convenios con bodegas como Vasijas Secretas y Cuna de Piedra, lo que permite a los clientes acceder a descuentos y experiencias enoturísticas que enriquecen su viaje.

La seguridad de los vehículos es uno de los pilares del servicio y allí Carbian marca la diferencia. La empresa pertenece al grupo económico Cenoa, propietario de concesionarias oficiales de Toyota, Volkswagen y Citroën, lo que garantiza que todo el mantenimiento correctivo y preventivo se realice en talleres autorizados.

"Esto nos da el respaldo para asegurar que los vehículos estén en perfectas condiciones. El turista sabe que viaja en un auto al día", explicó, subrayando además que los controles incluyen detalles que muchas veces pasan desapercibidos, como el estado de las escobillas limpiaparabrisas y los sistemas de lavado.

A la seguridad se suma la innovación tecnológica. Carbian implementó en 2025 un sistema de gestión integral que centraliza reservas, contratos digitales, cobros online, facturación y mantenimiento preventivo, lo que permite optimizar procesos internos.

Además, incorporó un CRM con inteligencia artificial denominado TECNna, que responde en tiempo real consultas de los turistas sobre cotizaciones, disponibilidad de flota, información de sucursales y recomendaciones de destinos. "Esto nos permite ser mucho más eficientes y ofrecer una experiencia distinta al cliente", sostuvo Damián.

Otro aspecto destacado es la cobertura que ofrece la empresa. Todos los vehículos cuentan con seguro a todo riesgo con franquicia fija incluida en la tarifa y un número de emergencias disponible las 24 horas. En caso de inconvenientes, Carbian reemplaza el vehículo para que el cliente pueda continuar su viaje sin contratiempos.

A diferencia de muchas rentadoras, la empresa no bloquea montos de la tarjeta de crédito al momento de la contratación, sino que solo solicita los datos, lo que permite a los turistas disponer de su dinero durante las vacaciones sin restricciones.

El gerente remarcó también que la firma ha apostado con fuerza al turismo interno. A comienzos de 2025 implementaron descuentos especiales para residentes salteños que acreditaran domicilio con DNI, una propuesta que fue muy bien recibida.

"Sorprendentemente, hubo mucha gente de Salta que aprovechó la propuesta para descubrir lugares que no conocía", comentó Damiani, en referencia a destinos como Cachi, Cafayate o La Poma.

Para consultas o reservas, los clientes pueden comunicarse al 387-4440646 o ingresar en la página web www.carbian.com.ar, donde se pueden realizar cotizaciones y contrataciones en línea.

La apuesta al enoturismo es otro eje central de la estrategia de Carbian, que busca integrar la experiencia de alquilar un vehículo con la posibilidad de acceder a descuentos y beneficios en bodegas y emprendimientos gastronómicos de la región.