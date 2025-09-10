PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Siniestro vial
Meteoritos
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Ministerio del Interior.
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Siniestro vial
Meteoritos
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo
Ministerio del Interior.

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1385.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Milagro para el mundo: peregrinos del Milagro partieron desde Urcuro rumbo a Salta

La comunidad de Urcuro, en plena Puna salteña, despidió a sus fieles que emprendieron la tradicional caminata hacia la Catedral Basílica de Salta para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 09:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el remoto paraje Urcuro, ubicado en la Puna salteña a pocos kilómetros de San Antonio de los Cobres y de las Salinas Grandes, ya se puso en marcha la columna de peregrinos del Milagro rumbo a la ciudad de Salta. Como cada año, los fieles de esta comunidad caminan para renovar su compromiso de fe con el Señor y la Virgen del Milagro, en una de las manifestaciones religiosas más sentidas de la provincia.

El paraje se encuentra a unos dos kilómetros de la Ruta Nacional 40 (RN 40) y para llegar allí es necesario tomar, en el kilómetro 21 de la Ruta Provincial 38 (RP 38) en dirección a San Antonio de los Cobres, la bifurcación en “Y” hacia la derecha. En el kilómetro 28 se ubica el acceso a Urcuro, donde es preciso cruzar el cauce del río San Antonio de los Cobres para ingresar a la localidad.

Con el paisaje árido y las alturas de la Puna como escenario, los caminantes partieron con banderas, imágenes y cánticos, manteniendo viva una tradición que une a los pueblos del interior con la capital provincial en días previos a la festividad central.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD