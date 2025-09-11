PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
11 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Educación
Concejo Deliberante de Salta
Becas Progresar
deportaciones
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil
Educación
Concejo Deliberante de Salta
Becas Progresar
deportaciones
Juan Schiaretti
Orán
Caso $Libra
Elecciones legislativas 2025
Aguas Blancas
Hospital Materno Infantil

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR BLUE

$1395.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Más de 9 mil estudiantes salteños en el programa Progresar

Los beneficiarios son alumnos de profesorados y tecnicaturas.
Jueves, 11 de septiembre de 2025 01:27
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En 2025, la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas acompañó a miles de estudiantes de la provincia en todo el proceso de inscripción a la primera convocatoria del Programa Progresar Educación Superior. Con esta modalidad se logró garantizar el acceso a las becas.

Los beneficiarios son alumnos de profesorados y tecnicaturas de instituciones terciarias que tienen entre 18 y 24 años de edad y los ingresos de sus grupos familiares no superan la sumatoria de tres salarios Mínimos, Vitales y Móviles vigente en Argentina.

Desde Políticas Socioeducativas, en articulación con las instituciones educativas de la provincia, lleva adelante un trabajo coordinado de seguimiento y monitoreo de las trayectorias académicas de los estudiantes. Gracias a este compromiso compartido, la información se registra en la plataforma nacional.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD