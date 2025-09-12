¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
12 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Peregrinos
Tartagal
Coimas en ANDIS
Peregrinos
Mario Cargnello
Fernando Bravo
feria del milagro
Peregrinos
Tartagal
Coimas en ANDIS
Peregrinos
Mario Cargnello
Fernando Bravo
feria del milagro

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1410.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Nuevo aumento en el precio de los combustibles: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque?

La petrolera YPF aplicó un nuevo aumento que rige desde hoy.
Viernes, 12 de septiembre de 2025 12:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Desde este jueves 12 de septiembre, los combustibles de YPF registran un nuevo aumento. La medida afecta a todas las variantes y se suma a los incrementos que la petrolera ya había implementado en los últimos meses.

Los precios vigentes desde hoy son:

* Nafta Súper: \$1.453 (anterior \$1.450)
* Nafta Infinia: \$1.674 (anterior \$1.667)
* Diésel 500: \$1.500 (anterior \$1.486)
* Infinia Diésel: \$1.678 (anterior \$1.669)

La actualización de los valores rige a nivel nacional y forma parte de los ajustes periódicos que realiza la empresa.

Perfecto, acá te armo la nota periodística con esa info, clara, objetiva y lista para publicar:

 Con los precios vigentes desde este jueves 12 de septiembre, llenar el tanque de un auto promedio de 50 litros tiene los siguientes costos:

Nafta Súper: \$72.650
Nafta Infinia:\$83.700
Diésel 500: \$75.000
Infinia Diésel: \$83.900

Estos valores se suman a los aumentos aplicados en los últimos meses, y reflejan cómo los ajustes periódicos en los precios afectan el costo del combustible a nivel nacional.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD