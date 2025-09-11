Juventud Antoniana busca el triunfo y espera un milagro

Juventud Antoniana, ilusionado con trasformar lo que parece casi imposible en realidad, buscará ganar a como de lugar -y luego esperar que otros resultados lo favorezcan- frente a Independiente de Chivilcoy, al que recibirá en el estadio Martearena, a partir de las 22, en la novena y última fecha de la fase campeonato, zona B, del Federal A.

El futuro del santo comenzará a definirse esta noche, ya que el único resultado que lo dejaría con vida, al menos por una horas más, es sumar de a tres en casa y aguardar una combinación de resultados, los cuales determinarán si se clasifica entre los cuatro mejores de su grupo a la próxima instancia, lo que le significaría continuar en la pelea por ascenso directo a la Primera Nacional. Caso contrario, el santo jugará la segunda fase de la reválida.

El antoniano llegó a esta agónica instancia debido a la irregularidad que tuvieron en el torneo, principalmente porque jamás pudo ganar en condición de visitante, una gran falencia para un equipo con ambición de dar el salto a otra categoría.

Germán Noce, técnico del santo, en comparación a la última alineación que igualó con Douglas Haig, en Pergamino, cero a cero, tendría pensado modificar varios nombres, aunque todo dependerá de la evolución de algunos jugadores claves en la estructura del equipo ya que están entre algodones.

Una certeza que tiene el entrenador del club de calle Lerma y San Luis es que no contará con Maximiliano Vargas, quien llegó a las cinco amarillas. El elegido para suplir esta baja sería Lucciano Arraya.

A su vez, el Piojo Noce, volverá a incluir en el equipo a Martín Esparza, ausente la fecha pasada por acumulación de tarjetas amarillas.

Otro que volvería es Andrés Berizovsky, quien habría superado un problema físico que lo dejó fuera ante Douglas.

Una de las grandes incógnitas para el DT antoniano es si Mateo Mamaní llegará en condiciones al partido para formar parte de la ofensiva junto a Juan Cruz Franzoni.