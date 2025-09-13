Expectativas y proyección a futuro más un gran compromiso

A pesar de las dificultades del presente, la mirada de la empresa está puesta en lo que viene. "Si bien la Argentina atraviesa un momento complejo, Salta tiene proyecciones de crecimiento muy alentadoras gracias a la minería, al litio y al cobre. Siempre digo que tenemos que preparar nuestras empresas y equipos para poder brindar soluciones a esas industrias y seguir potenciando el crecimiento", sostiene el gerente general.

Esa proyección también se apoya en el compromiso con la sustentabilidad, ya que Lineac mantiene procesos eficientes que minimizan desperdicios y se integran a la lógica de la economía circular, favoreciendo la reutilización de materiales y el cuidado del medio ambiente.

Un compromiso irrenunciable

Antes de concluir, Míguez deja un mensaje claro: "La industria nacional es fundamental para el desarrollo. Hoy está de moda importar todo de China, pero necesitamos darle valor a nuestras materias primas. Tenemos que lograr las reformas estructurales de la economía para que las empresas seamos competitivas y podamos competir con el producto importado. Si decidimos importar y no fabricar, tendremos un problema gigantesco para las generaciones actuales y futuras".

Innovación

Con esa convicción, Saltapor y Lineac ratifican en 2025 su compromiso con la industria argentina, apostando por la innovación, la calidad y el crecimiento sostenido. Desde Salta hacia todo el país, siguen demostrando que el desarrollo regional es posible cuando se combina experiencia, tecnología y visión de futuro.