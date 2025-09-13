Gomez Roco: 70 años de historia y compromiso

En el marco de la Semana de la Industria y del encuentro "Hablemos de lo que viene" organizado por El Tribuno, la empresa salteña Gomez Roco compartió su visión sobre los desafíos actuales y el futuro de la economía regional.

Con casi siete décadas de trayectoria, la compañía -fundada en 1956- se prepara para celebrar el próximo año sus 70 años de vida empresarial, consolidándose como un actor clave en soluciones de bombeo de fluidos, generación de energía, sustentabilidad, instalaciones y servicio técnico para sectores como la minería, la agroindustria, la construcción, y el hogar.

"En tiempos de cambios e incertidumbre, nuestro mayor desafío es la toma de decisiones oportunas que nos permitan crear paso a paso el futuro que soñamos, sin perder de vista el legado recibido", sostuvo su CEO, el MBA Pablo Gómez Teruel.

Un contexto de claroscuros

Desde la compañía advirtieron que el panorama macroeconómico nacional evidencia un marcado enfriamiento: la caída del consumo interno, las dificultades para acceder al financiamiento, la postergación de inversiones y la volatilidad cambiaria y de precios generan un escenario complejo. A ello se suman los altos costos estructurales dolarizados -muy por encima de los niveles competitivos- y el freno de la actividad minera, que hasta hace poco se posicionaba como el principal motor de crecimiento en el NOA.

"Ese freno no golpea solo a las grandes compañías, sino también a toda la red de proveedores locales: contratistas, metalmecánicas, transportistas y prestadores de servicios especializados. Es una cadena de valor muy amplia que se ve directamente afectada", explicó Gómez Teruel.

Al mismo tiempo, en el plano microeconómico, se observan señales alentadoras. Sectores como la agroindustria muestran cierto dinamismo, en especial los ingenios azucareros y las actividades vinculadas a la bioenergía. También la construcción, aunque ralentizada, mantiene un movimiento ligado a proyectos privados e inversiones energéticas. A ello se suman la industria vitivinícola, que comienza a repuntar con exportaciones y turismo enológico; la citrícola, con Tucumán como epicentro de exportación de limón y derivados; y la tabacalera, que pese a sus desafíos estructurales, continúa generando empleo y divisas en la región.

"El desafío para la región no es solo esperar la recuperación de la minería, sino diversificar, innovar y encontrar nuevos motores de desarrollo que sostengan la economía y el empleo local", señaló el CEO.

Sustentabilidad

La estrategia de Gomez Roco no se limita a esperar el repunte de la minería. En los últimos años la compañía viene apostando a soluciones sustentables y tecnológicas, con impacto directo en la competitividad de las empresas.

Entre ellas se destacan:

* Solarización de sistemas de bombeo, que permite reducir costos operativos y emisiones.

* Instalaciones fotovoltaicas industriales, orientadas a proveer energía limpia y estable.

* Easy Charge, un sistema de respaldo energético robusto y confiable, pensado