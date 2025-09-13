Calor "apretará" a los peregrinos en Salta: el Milagro se vivirá con temperaturas veraniegas

El calor no dará respiro en Salta durante los días más intensos de la Fiesta del Milagro y se extenderá al resto de la semana, cuando todavía falten ocho días para la llegada oficial de la Primavera. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas máximas que treparán hasta los 35 grados centígrados, en un escenario de cielos nublados y con probabilidad variable de precipitaciones.

Para este sábado, la mínima registrada fue de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, sin lluvias previstas. A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo hasta quedar totalmente nublado.

El domingo, día de gran movimiento de peregrinos, la probabilidad de lluvias subirá al 50 por ciento. Se espera una jornada con cielo encapotado desde el inicio, que ofrecerá algo de alivio ante el calor, aunque el termómetro marcará hasta 29 grados y la mínima será de 15 grados centígrados.

Para el lunes, jornada central de la Peregrinación en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el SMN anuncia un escenario menos agobiante: el cielo permanecerá cubierto, pero las precipitaciones bajarán al 25 por ciento, con máxima de 27 grados y mínima de 15.

El martes, primer día laboral tras la festividad, las chances de lluvia se ubicarán en el 40 por ciento, con temperaturas similares: 27 grados de máxima y 15 de mínima.

El miércoles 18 de septiembre, ya a solo tres días del inicio de la Primavera, el calor volverá a apretar. El termómetro trepará hasta los 30 grados, con mínima de 16 grados y un cielo que pasará de parcialmente nublado a despejado.

El jueves será aún más caluroso, con tiempo despejado y una máxima que llegará a los 34 grados, con mínima de 16.

Finalmente, el viernes 20 de septiembre, cuando el invierno se despida oficialmente, se prevé una temperatura agobiante de 35 grados centígrados y mínima de 20, con el cielo entre despejado y parcialmente nublado, cerrando la jornada con un aumento de nubosidad.

El SMN advierte que estas condiciones demandan precaución para quienes participen de las actividades del Milagro y para la población en general, recomendando hidratarse, protegerse del sol y prestar atención a los avisos meteorológicos oficiales.