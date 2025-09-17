Volvieron los cursos presenciales a la Fundación Roberto Romero

La Fundación Roberto Romero, con más de 30 años de trayectoria en la formación y capacitación, retomó sus actividades presenciales en su sede de General Güemes 1305. La institución vuelve a ofrecer cursos pensados para que vecinos y vecinas puedan aprender, crecer y ampliar sus oportunidades laborales y personales.
Entre las propuestas abiertas a la comunidad se destacan:
Arte textil y bordados: un espacio para descubrir distintas técnicas y crear piezas únicas.
Actitud que abre puertas: un taller orientado a fortalecer la confianza, con herramientas para alcanzar metas como conseguir empleo o lograr mejoras laborales.
Gestión de redes sociales: capacitación para manejar plataformas digitales y multiplicar las posibilidades en el mercado de trabajo.
Las inscripciones se realizan en la sede de la Fundación, de 9 a 12, con cupos limitados. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3874122449 o ingresar a www.fundacionrromero.com.ar