Clima en Salta: se viene un fin de semana para tirarse a la pileta, qué dice el pronóstico

La ciudad de Salta vivió este jueves una jornada calurosa, con una temperatura máxima de 29,4º a las 16 y una mínima de 14,5º en las primeras horas del día. Pero lo que se viene será más intenso, un "veranito" antes de que llegue la primavera.

“Entró aire cálido desde el noroeste y eso genera temperaturas altas, algo normal para esta época del año”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

El observador del tiempo detalló que para este viernes se espera que la máxima llegue a 33º, mientras que el sábado el termómetro trepará hasta los 35º, de acuerdo a lo anticipado por distintos modelos numéricos de meteorología.

Las elevadas marcas se deben a varios factores. Escobar indicó que se trata de “una combinación de la corriente en chorro en altura con aire cálido en superficie”, lo que potencia el ascenso térmico.

De todas formas, aclaró que no se puede hablar de ola de calor, ya que para que se configure este fenómeno deben cumplirse dos condiciones establecidas por el Servicio Meteorológico Nacional:

La temperatura mínima debe superar los 18,2º.

La máxima debe estar por encima de los 31,8º.

Además, esas condiciones tienen que repetirse por al menos tres días consecutivos, y suelen registrarse entre noviembre y febrero.

En cuanto a las estadísticas, Escobar recordó que el récord de septiembre se registró en 1993, cuando el termómetro marcó 37,8º el 6 de ese mes.

Domingo más fresco

Para el domingo está previsto el ingreso de un pulso de aire frío, lo que provocará un descenso de la máxima a unos 25º. Ese día también existe una baja probabilidad de precipitaciones.

El lunes, coincidiendo con el arranque de la primavera, la jornada será aún más templada: la máxima oscilará entre 20 y 22 grados, marcando un respiro tras un fin de semana intenso.

El interior arderá

Si bien en el departamento Capital el viernes y sábado serán calurosos, las temperaturas más extremas se registrarán en el norte provincial, en ciudades como Orán, Tartagal y Rivadavia, donde la máxima rondará los 40º.

En tanto, en localidades del sur como Metán, Rosario de la Frontera o Apolinario Saravia, se prevén registros cercanos a los 38º.

En otros lugares de la provincia, como Cafayate o Cachi, las máximas rondarán los 27º,