Las imágenes del Milagro llegan a Casa de Gobierno: habrá misa y pedido solidario

En el marco de la Fiesta del Milagro en Salta, la celebración religiosa más importante del norte argentino, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán HOY la Casa de Gobierno. El arribo está previsto a las 10 de la mañana en el Centro Cívico Grand Bourg, donde serán recibidas por autoridades provinciales, empleados públicos y vecinos de la zona. La jornada contará con la participación de la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.

A partir de las 11 de la mañana, Monseñor Mario Antonio Cargnello celebrará una misa destinada a los trabajadores y al público presente. La despedida de las imágenes será a las 12:30.

Una tradicIón nacida en pandemia

Según recordó Marta Sánchez, del área de Recursos Humanos de la Gobernación, la iniciativa nació “en el marco de la pandemia, ante la necesidad de los empleados de poder manifestar la fe junto a los "Santos Patronos*.

“Es un honor que Monseñor nos acompañe y celebre la misa de las 11. Solicitamos la colaboración de un alimento no perecedero y de claveles que se van a donar a la Catedral. Invitamos a todos los empleados a participar de esta jornada de mucha emoción y fe”, expresó.

Solidaridad y devoción

El evento es organizado por el área de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, en conjunto con el Arzobispado de Salta.

Además del recorrido por el predio, la visita se convierte en un gesto de solidaridad, ya que los alimentos donados se destinarán a instituciones de la Iglesia, mientras que las flores serán ofrecidas a los patronos en la Catedral Basílica de Salta.

La visita anual de las imágenes a la sede del Ejecutivo provincial es hoy un símbolo de unión entre la fe popular y el ámbito institucional, en vísperas de la procesión central del 15 de septiembre, día en que miles de fieles renuevan el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.