¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
La burla de Sacachispas
Escándalo de los audios
Hernan Ceballos
Inspira 2025
#MILAGROPARAELMUNDO
Unión Industrial de Salta
Lionel Messi
Milagro 2025
Los audios de Spagnuolo
Chicoana
La burla de Sacachispas
Escándalo de los audios
Hernan Ceballos
Inspira 2025
#MILAGROPARAELMUNDO

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
#MilagroParaElMundo2025

Las imágenes del Milagro llegan a Casa de Gobierno: habrá misa y pedido solidario

Por cuarto año consecutivo, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán el Centro Cívico Grand Bourg. La ceremonia se realizará este martes 2 de septiembre desde las 10 y será presidida por Monseñor Cargnello.
Martes, 02 de septiembre de 2025 08:21
Las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro estarán hoy en el Grand Bourg.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la Fiesta del Milagro en Salta, la celebración religiosa más importante del norte argentino, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán HOY la Casa de Gobierno. El arribo está previsto a las 10 de la mañana en el Centro Cívico Grand Bourg, donde serán recibidas por autoridades provinciales, empleados públicos y vecinos de la zona. La jornada contará con la participación de la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.

A partir de las 11 de la mañana, Monseñor Mario Antonio Cargnello celebrará una misa destinada a los trabajadores y al público presente. La despedida de las imágenes será a las 12:30.

Una tradicIón nacida en pandemia

Según recordó Marta Sánchez, del área de Recursos Humanos de la Gobernación, la iniciativa nació “en el marco de la pandemia, ante la necesidad de los empleados de poder manifestar la fe junto a los "Santos Patronos*.

“Es un honor que Monseñor nos acompañe y celebre la misa de las 11. Solicitamos la colaboración de un alimento no perecedero y de claveles que se van a donar a la Catedral. Invitamos a todos los empleados a participar de esta jornada de mucha emoción y fe”, expresó.

Solidaridad y devoción

El evento es organizado por el área de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, en conjunto con el Arzobispado de Salta.

Además del recorrido por el predio, la visita se convierte en un gesto de solidaridad, ya que los alimentos donados se destinarán a instituciones de la Iglesia, mientras que las flores serán ofrecidas a los patronos en la Catedral Basílica de Salta.

La visita anual de las imágenes a la sede del Ejecutivo provincial es hoy un símbolo de unión entre la fe popular y el ámbito institucional, en vísperas de la procesión central del 15 de septiembre, día en que miles de fieles renuevan el Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD