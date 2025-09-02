Milagro para el Mundo: los masajistas reciben donaciones y ya definieron sus puntos de asistencia

En tiempo de Milagro, la solidaridad también se hace sentir. Asalma, la Asociación de Masajistas de Salta, lleva adelante una nueva campaña de asistencia para los miles de peregrinos que llegarán caminando hasta la Catedral.

Cecilia Novillo, referente del grupo, explicó: “Estamos haciendo todo lo que es la campaña de asistencia a los peregrinos. Este año necesitamos toallitas femeninas, cinta hipoalergénica, medias, botellas de agua de medio litro y bolsas de caramelos. Descubrimos que estos elementos son clave para que puedan continuar con su travesía”.

La iniciativa, que cumple 16 años, nació de una experiencia personal: “Perdí a mi mejor amiga en 2010, ella era masajista. Desde el dolor surgió la resiliencia y el deseo de ayudar. Lo que hacemos es un trabajo de amor”, relató.

"Lo más lindo es la gratitud del peregrino, ver cómo la fe los impulsa. Algunos vienen a agradecer, otros a pedir. Yo siempre digo que el que agradece abre camino al que viene detrás buscando un milagro”.

Este año, el equipo de Asalma trabajará en distintos puntos de la provincia: La Poma, Isonza, Escoipe, Pulares, Aguas Negras y Santa Victoria Oeste, entre otros. “Vamos a estar full time en distintos lugares para que nadie quede sin asistencia”, aseguró.

Quienes quieran colaborar pueden acercar donaciones a Santiago del Estero 1254, o comunicarse al WhatsApp 387 5040 040. “Si no pueden venir, yo misma paso a buscar las donaciones”, remarcó Novillo.