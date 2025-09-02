¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
2 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

#MilagroParaElMundo2025
Peregrinos
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana
#MilagroParaElMundo2025
Peregrinos
Seclantás
DIA DEL ARBOL
Discapacidad
Día del Empleado de Comercio
#MilagroParaElMundo
incendio en salta
Solana Cornejo
Gladys La bomba tucumana

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Milagro para el Mundo: los masajistas reciben donaciones y ya definieron sus puntos de asistencia

Cecilia Novillo, integrante de Asalma, contó que desde hace 16 años se movilizan para acompañar a los peregrinos que llegan a la Catedral de Salta. Piden donaciones de insumos básicos y se preparan para asistir a distintos grupos en toda la provincia.

Carina Costello

Martes, 02 de septiembre de 2025 08:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En tiempo de Milagro, la solidaridad también se hace sentir. Asalma, la Asociación de Masajistas de Salta, lleva adelante una nueva campaña de asistencia para los miles de peregrinos que llegarán caminando hasta la Catedral.

Cecilia Novillo, referente del grupo, explicó: “Estamos haciendo todo lo que es la campaña de asistencia a los peregrinos. Este año necesitamos toallitas femeninas, cinta hipoalergénica, medias, botellas de agua de medio litro y bolsas de caramelos. Descubrimos que estos elementos son clave para que puedan continuar con su travesía”.

La iniciativa, que cumple 16 años, nació de una experiencia personal: “Perdí a mi mejor amiga en 2010, ella era masajista. Desde el dolor surgió la resiliencia y el deseo de ayudar. Lo que hacemos es un trabajo de amor”, relató.

"Lo más lindo es la gratitud del peregrino, ver cómo la fe los impulsa. Algunos vienen a agradecer, otros a pedir. Yo siempre digo que el que agradece abre camino al que viene detrás buscando un milagro”.

Este año, el equipo de Asalma trabajará en distintos puntos de la provincia: La Poma, Isonza, Escoipe, Pulares, Aguas Negras y Santa Victoria Oeste, entre otros. “Vamos a estar full time en distintos lugares para que nadie quede sin asistencia”, aseguró.

Quienes quieran colaborar pueden acercar donaciones a Santiago del Estero 1254, o comunicarse al WhatsApp 387 5040 040. “Si no pueden venir, yo misma paso a buscar las donaciones”, remarcó Novillo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD