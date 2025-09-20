Tera, el nuevo SUV de Volkswagen ya impresiona en Salta

El concesionario Autosol fue escenario de la presentación del Volkswagen Tera, un modelo que la marca alemana define como su nuevo ícono en el segmento SUV. Durante el evento, los gerentes Martín Michutte y Alfredo Aguilar destacaron las características principales del vehículo, que combina seguridad, diseño moderno y tecnología pensada para un público joven y familiar.

"Lo más importante es que el Tera obtuvo las 5 estrellas Latin NCAP. Es el auto más seguro de su segmento, con seis airbags de serie y todos los controles de conducción necesarios", remarcó Michutte. "Como padre, estaría tranquilo si mis hijos lo manejaran, porque ofrece toda la seguridad necesaria", añadió.

El nuevo modelo se ofrece cuatro versiones: Trend (modelo base), Comfort, High y el Outfit (tope de gama).

Aguilar subrayó que el Tera está pensado como un SUV compacto y práctico para la ciudad: "Es muy cómodo para estacionar, ideal como primer auto o para aprender a manejar, pero al mismo tiempo gana en altura, lo que permite transitar sin inconvenientes por calles en mal estado".

El interior incorpora una gran pantalla central totalmente digital, conectividad con la aplicación "Mi Volkswagen" y la posibilidad de controlar funciones como la apertura del vehículo desde el celular. "A partir de la versión Comfort, el usuario puede hacer un seguimiento en tiempo real del auto, recibir alertas de velocidad o ubicación y hasta bloquearlo a distancia", explicaron.

Autosol invita a todos los interesados a acercarse para conocer y probar el nuevo Volkswagen Tera. La concesionaria ya tiene disponible un vehículo para realizar el test drive y ofrece diferentes opciones de financiamiento, como el nuevo plan de ahorro de la marca, que permite a los clientes retirar el vehículo al cubrir solo el 30% de su valor.

Alfredo Aguilar cerró la entrevista reafirmando el mensaje principal: "Es un auto hermoso, pero lo más importante es que viene respaldado por la seguridad. Estamos vendiendo productos de verdad que vos podés subirte y estar tranquilo, de que vos, tu hijo o cualquier familiar que tengas se está subiendo a un vehículo en el que podés estar seguro y que no te va a pasar nada".