23°
24 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Scott Bessent
Javier Milei
Florencio Varela
Reserva de dólares
Pensiones por discapacidad
caso jimena Salas
Administración Pública Provincial
Salta

Cronograma de pagos para la Administración Pública correspondiente a septiembre 2025

El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 20:09

El Gobierno de la Provincia dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre de 2025.

  • Martes 30 de septiembre: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
  • Miércoles 1 de octubre: percibirán sus haberes los sectores de Salud y Seguridad.
  • Jueves 2 de octubre: será el turno de Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones salariales, garantizando previsibilidad a los trabajadores estatales.

