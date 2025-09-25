Clima en Salta: calor, viento y un frente frío en camino: mirá el pronóstico completo

El último fin de semana de septiembre tendrá, por lo general, buen tiempo en Salta y localidades vecinas. Pero también hay pronósticos de fuertes vientos que llaman la atención.

Comenzando por este viernes, se espera una jornada calurosa y con una máxima de 27 grados. "Por la tarde ingresarán vientos del sector noreste que harán subir la temperatura", explicó Edgardo Escobar a El Tribuno.

"Para el sábado se espera un pulso de aire frío, con una máxima que rondará entre 23 y 24 grados y cielo soleado", dijo el especialista. Pero además del descenso de la temperatura, se esperan para el inicio de esta jornada vientos fuertes con ráfagas de hasta 70 km/h, lo que motiva un pedido de precaución para el centro y el este provincial. La mínima de ese día se ubicará en 13 grados.

Domingo agradable

Para el domingo las condiciones mejoran: la temperatura mínima descenderá por debajo de los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados, ofreciendo un clima más agradable para actividades al aire libre. Se trata del último domingo del mes.

El inicio de la próxima semana llegará con calor: el lunes se prevé una máxima de 29 grados. Sin embargo, el martes ingresará un frente frío que traerá un descenso marcado de temperatura y probables tormentas aisladas.

El miércoles se acentuará la irrupción de aire frío, con una máxima que apenas alcanzará los 17 grados.

Pronóstico extendido para Salta

Viernes: jornada calurosa y ventosa. La tarde estará marcada por la llegada de vientos del noreste, que impulsarán un aumento de la temperatura máxima de 27°C .

Sábado: desciende levemente la temperatura, con una máxima entre 23 y 24°C y cielo mayormente soleado. Durante la mañana se esperan vientos fuertes con ráfagas de hasta 70 km/h , especialmente en el centro y este de Salta. Mínima de 13°C .

Domingo: mejora el tiempo, con un amanecer más fresco (mínima por debajo de 10°C ) y un ascenso de la temperatura hacia la tarde ( 26°C ).

Lunes: marcado ascenso de la temperatura, con máxima de 29°C .

Martes: ingresa un frente frío que provocará un descenso de la temperatura y la probabilidad de tormentas aisladas .

Miércoles: se acentúa el aire frío, con máxima que apenas rondará los 17°C.



