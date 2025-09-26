Luna busca a su perrito Felipe: la historia del dibujo que conmueve a los salteños

Desde hace poco más de dos semanas, algo cambió en barrio Estación Alvarado. La ausencia de Felipe, un caniche marroncito de 14 años, dejó un vacío en la familia de Luna y Belén, su mamá. No es un perro más; es parte de la historia de esta casa, compañero de juegos, guardián de secretos y protagonista de las aventuras de una nena que lo quiere como a un hermano.

El miércoles 10 de septiembre Felipe salió, como lo había habitualmente, rumbo a la placita del barrio. Pero esta vez no volvió. Desde entonces, Luna y Belén caminan las calles, tocan timbres, preguntan en almacenes y pegan carteles en postes y paredes. Cada vecino que las ve con la foto de Felipe sabe que detrás de ese rostro peludo hay una pequeña que no se resigna.

Con la ternura y la creatividad que solo un niño puede expresar, Luna dibujó a Felipe. En la hoja, con trazos firmes, aparece su perrito acompañado de una “novia caniche”, porque ella está convencida de que quizás él se fue de paseo con ella y, al ver el dibujo, recordará que lo esperan en casa. En un rincón también dibujó a Estrella, la gatita de la familia, que como ella aguarda el regreso del veterano caniche. El dibujo, convertido en cartel, circula ahora por redes sociales y comercios del barrio.

“Es su forma de decir ‘te espero’”, cuenta Belén mientras sostiene la hoja plastificada. “Cada noche reza para que aparezca”. Luna incluso llevó una foto de Felipe en la mano durante la procesión del Milagro, caminando desde Atocha, pidiéndole al Señor y a la Virgen por su regreso. Su fe, mezclada con dibujos y carteles, se volvió un lenguaje de esperanza.

Mañana, Luna tiene un torneo de hockey en otra ciudad. Sueña con que, al volver, Felipe esté esperándola en la puerta. “Va a estar”, dice con una sonrisa chiquita pero firme, la misma que ilumina el dibujo. En su inocencia, Luna encarna esa frase atribuida a Franz Kafka: “Todo lo que amas probablemente se perderá, pero al final el amor volverá de otra manera”. Quizás, esta vez, vuelva en forma de ladrido y cola moviéndose.

Mientras tanto, la búsqueda sigue. Felipe es un caniche adulto, de pelo entre blanco y marroncito, perdido el miércoles 10 de septiembre en barrio Estación Alvarado. Quien tenga información puede comunicarse a los teléfonos 0387-4642313 o 0387-5351018.

En cada poste hay un cartel, en cada oración un pedido, y en cada lápiz de colores una esperanza. Que Felipe vuelva a casa para seguir siendo parte de la infancia de Luna, sería el mejor final para esta historia.