Clima en Salta: septiembre se despide con lluvias, esto dice el pronóstico

La lluvia volvería a decir presente en las próximas horas en la ciudad de Salta y localidades vecinas. El meteorólogo Edgardo Escobar dijo a El Tribuno que hay una probabilidad de entre 40 y 60% de precipitaciones, que podrían presentarse entre las 16 y las 18 horas de este martes, último día de septiembre, aunque no se descarta que el fenómeno se adelante o se retrase.

“Se trata de un sistema frontal frío que ingresará a la provincia. Al chocar con aire cálido, se forman líneas de inestabilidad que, junto a la humedad, pueden generar lluvias, tormentas y vientos”, explicó Escobar.

El especialista dijo que las precipitaciones podrían llegar hasta los 10 milímetros. Y recordó que el récord para septiembre es de 35,7 mm (en 1996).

Rumbo al calor

Tras el cruce del frente frío, el miércoles se sentirá un marcado descenso de la temperatura, con una máxima prevista de 20°C y baja probabilidad de lluvias.

Desde el jueves se anticipa una mejora: la mínima será de 8°C y la máxima de 26°C.

El viernes se presentará con buenas condiciones y temperaturas en ascenso, con una mínima de 10°C y una máxima de 28°C.

El sábado se perfila como la jornada más calurosa de la semana, con picos de 32°C y mínima de 13°C.

El domingo, en tanto, la máxima podría rondar los 30°C, aunque se espera inestabilidad durante la tarde debido al ingreso de un nuevo pulso de aire frío, lo que incrementa las probabilidades de tormentas.

Pronóstico para los próximos días