El 3 de octubre se realizará una charla virtual gratuita sobre Alzheimer

Organizada por el Hogar de Ancianos Santa Ana, el 3 de octubre una charla denominada “Entendiendo el Alzheimer” cuya actividad es una iniciativa de la psicopedagoga Susana Artaza, del hogar de ancianos Santa Ana. La capacitación se realizará por zoom el viernes 3 de octubre a las 18. Desde la Secretaría de las Personas Mayores se acompaña la propuesta y se conversa sobre futuras propuestas de formación.

La charla estará a cargo del doctor Emiliano Chuchuy Artaza, médico psiquiatra del Sanatorio Morra, de Córdoba. Los interesados en participar de la charla, personal de residencias específicamente puede contactarse al número 387 4 823582 para inscribirse de manera gratuita y de esta forma registrar su participación.

Esta iniciativa que surge del hogar Santa Ana está destinada en principio a personal de residencias que atiende a adultos mayores, tanto de las que depende de la Provincia como así también se extiende la invitación a quienes formen parte de otras residencias de larga estadía.

Entre los temas que se abordarán se mencionan: qué es el Alzheimer, signos y síntomas, factores de riesgo, avances científicos, prevención y abordajes. La directora de Gerontología de la Secretaría de las Personas Mayores, María del Carmen Cortéz señaló que “realizar este tipo de capacitaciones vía zoom posibilita el poder generar propuestas que sean parte de un plan estratégico para desarrollar en profundidad distintas temáticas de suma importancia para quienes trabajan y viven en las residencias de larga estadía”.

Asimismo, este tipo de propuestas de capacitación es fundamental en la tarea que desempeñan los operadores o cuidadores en los hogares para actualizar conocimientos. Sucede que en el día a día se plantean muchas situaciones con las personas mayores y a veces no se las entienden, por eso es importante estar informados, saber cuáles son las características de cada patología, qué se puede esperar de un paciente con por ejemplo deterioro cognitivo, demencia tipo Alzheimer y de esta manera encontrar una explicación a ciertas conductas, a ciertas experiencias que se viven con los residentes en los hogares.

Es de interés de la Secretaría de las Personas Mayores y de la dirección de Gerontología sostuvo Cortéz que exista una capacitación continua del personal encargado de la atención de las personas mayores porque ello permite optimizar la calidad de atención de los adultos mayores y específicamente con el tema de alzheimer y deterioros cognitivos para comprender la enfermedad.

Finalmente, la directora de Gerontología sostuvo que conocer cuáles son los cambios que se producen, previene malos tratos ya que al entender de qué se trata el Alzheimer o el deterioro cognitivo se pueden comprender los cambios de conducta, los cambios de humor de las personas mayores y así poder atenderlos con mayor paciencia y empatía.