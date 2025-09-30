PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Leiva Joyas
Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Serenata a Cafayate 2026
Alcohol al volante
cerrillos
Educación en Salta
cepo
Leiva Joyas
Paz en Medio Oriente
Televisión
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA)
Serenata a Cafayate 2026
Alcohol al volante
cerrillos
Educación en Salta
cepo

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Educación en Salta

Escándalo en la Delfín Leguizamón: sin clases y reunión urgente tras denuncias de abusos, bullying y drogas

La Escuela Delfín Leguizamón, en el barrio Boulogne Sur Mer, suspendió hoy las clases y convocó a una jornada pedagógica. Padres y madres volvieron a reunirse con los directivos y el supervisor escolar para exigir respuestas inmediatas tras la denuncia de graves hechos ocurridos en sexto grado.

Mariano Gil
Martes, 30 de septiembre de 2025 09:28
La Escuela Delfín Leguizamón amaneció hoy sin clases. Hubo una reunión entre padres, directivos y supervisor del Ministerio de Educación.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Escuela Delfín Leguizamón amaneció hoy con sus puertas cerradas para los alumnos. En lugar de dictarse clases, se dispuso una “jornada pedagógica”, medida que generó aún más tensión en la comunidad educativa.

Notas Relacionadas

Desde temprano, un numeroso grupo de padres y madres llegó al establecimiento para participar de una reunión con los directivos y el supervisor Aldo Aranda, en busca de explicaciones sobre lo que denuncian como una cadena de hechos de extrema gravedad. “Queremos saber qué medidas se van a tomar. Nuestros hijos no volverán hasta que esto se aclare”, advirtieron.

El conflicto se desató tras las denuncias que apuntan a abusos en los baños escolares, bullying contra un alumno con discapacidad, la circulación de material pornográfico en chats de alumnos y el hallazgo de marihuana en las clases nocturnas del programa BESPA.

Según las familias, un niño con discapacidad habría sido víctima de un abuso físico dentro del establecimiento, lo que derivó en que el menor se niegue a volver a clases. Además, relataron que existe violencia sistemática entre compañeros de sexto grado, con burlas y agresiones constantes.

Las denuncias también alcanzan a la directora Liliana Aramayo y al vicedirector José Díaz, a quienes los padres acusan de minimizar los hechos y de “querer tapar lo que estaba pasando” en lugar de dar intervención inmediata.

Reclamo a las autoridades

El clima estalló ayer, cuando se organizó un “cabildo abierto” dentro de la escuela con la participación de más de 45 familias, personal policial y autoridades escolares. Allí se pidió la intervención de la ministra de Educación, Cristina Fiore, y se reclamó que se aparten tanto al alumno señalado como agresor como a la conducción del establecimiento.

Esto nunca había pasado en esta escuela. Todo comenzó con esta gestión. Si la directora no puede hacerse cargo, debe dar un paso al costado”, afirmó una madre.

Por ahora, la Delfín Leguizamón sigue sin clases y las familias mantienen firme su postura: no enviar a los chicos hasta que el Ministerio de Educación dé una respuesta concreta y se garantice que los hechos denunciados no se repitan.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD