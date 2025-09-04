PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

temblor
Día del Inmigrante
Giorgio Armani
matrato animal
temblor
Día del Inmigrante
Giorgio Armani
matrato animal

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1350.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Comenzó el inicio de obra de la autopista del Valle de Lerma

Unirá la Ruta Provincial 24 con El Carril, mejorando el tránsito de 40 mil vehículos por día.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 11:56
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador Gustavo Sáenz anunció el inicio de la construcción de la Autopista del Valle de Lerma Papa Francisco,  una obra que será financiada íntegramente con recursos provinciales y que contempla 22 kilómetros de extensión.

El proyecto incluye siete nudos viales, tres puentes y un canal colector de 12 kilómetros destinado a mitigar los problemas de inundaciones que afectan a la zona. “Es un compromiso que asumimos y que hoy se hace realidad, a pesar del momento difícil que atraviesa el país”, afirmó el mandatario durante la presentación.

La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la provincia, que une a los municipios del Valle de Lerma con la capital salteña. Desde el Gobierno destacaron que se trata de una obra estratégica para la integración regional y un ejemplo de federalismo aplicado a la infraestructura.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD