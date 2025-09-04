PUBLICIDAD

4 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Senado de la Nación
Elecciones 2026
ley de emergencia en Discapacidad
Selección Argentina
Pacientes Canábicos
Trail running
autopista del Valle de Lerma
Romero celebra el inicio de los trabajos de la autopista del Valle de Lerma

El senador destacó que será fundamental para los habitantes de las localidades del Valle, el turismo y para evitar inundaciones.
Jueves, 04 de septiembre de 2025 18:05
El inicio de la construcción de la autopista del Valle de Lerma marca un paso significativo en la infraestructura vial de la provincia. El senador nacional Juan Carlos Romero subrayó la importancia de esta obra, al señalar que “será vital para los habitantes del Valle, para el turismo y para prevenir las inundaciones”.

Romero recordó que desde la concreción del tramo que llega hasta Cerrillos se proyectaba continuar con la conexión hacia Coronel Moldes. “Pasaron muchos años, por eso la decisión del gobierno de Gustavo Sáenz llega oportunamente”, aseguró.

La nueva autopista busca mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y garantizar mayor seguridad en una de las zonas de mayor circulación de la provincia. Además, tendrá un rol clave en el desarrollo turístico y en el ordenamiento hídrico del área.

"Desde que hicimos la que llega hasta Cerrillos, sueño con que esto se convierta en realidad hasta Coronel Moldes", añadió el legislador.

El gobernador Gustavo Sáenz anunció este jueves el inicio de la construcción de la autopista que tendrá siete nudos viales, tres puentes y un canal colector de 12 kilómetro. Esta gran obra será financiada íntegramente con recursos provinciales, tendrá 22 kilómetros de extensión y su plazo de ejecución será de 36 meses.

 

 

