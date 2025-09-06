Clima en Salta: Cómo estará el tiempo este domingo y atentos al pronóstico del miércoles

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Solo dos semanas restan para el final del invierno y la primavera comenzará a sentirse previamente a partir de mañana, segunda semana de septiembre.

Este domingo, el tiempo en la ciudad de Salta y localidades vecinas será un poco más cálido que el de la jornada del sábado, con una temperatura máxima que rondará los 20°, nada mal para realizar actividades al aire libre.

Pero eso sí, por la mañana temprano se registrará una temperatura fría de solo 3°.

A partir del lunes, y tal cual lo adelantó el meteorólogo Edgardo Escobar días pasados en El Tribuno, los mediodías y las tardes serán aún más cálidos, con una máxima que rondará los 27°.

El día más caluroso de la semana será el miércoles, cuando el mercurio llegue por lo menos hasta los 29° (algunos modelos indican que podrían ser 30°). Esta jornada estará moldeada por aires cálidos del norte.

El buen tiempo se mantendrá hasta el próximo fin de semana, aunque con un leve descenso; sin embargo, las temperaturas máximas del jueves, viernes y sábado próximos estarán siempre por arriba de los 20°.

El tiempo en Salta, día por día

Domingo: mínima de 3 °C y máxima de 18 °C, también con nubosidad parcial.

Lunes: se espera el ingreso de aire cálido, con cielo despejado y temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

Martes: continuará el buen tiempo, despejado, con mínima de 5 °C y máxima de 25 °C.

Miércoles: otra jornada soleada, con mínima de 7 °C y máxima de 29 °C.

Jueves: se prevé cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 7 °C y 21 °C.

Viernes: cielo despejado, mínima de 5 °C y máxima de 22 °C.

Qué se espera para el día de la procesión del Milagro

Si bien restan nueve días para la fiesta central del Milagro, que culminará con la Procesión del Señor y la Virgen, ya se tiene una idea de cómo estará el tiempo en esa jornada tan especial para el pueblo salteño creyente.

Diferentes sitios del clima indican que la temperatura máxima ese día será entre 26° y 28°.

The Weather Channel adelanta que será de 28° al momento de la peregrinación con las imágenes, mientras que Meteored indica unos 27°. Para clima.com la máxima será de 26° y para AccuWeather, 27°.