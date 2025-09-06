PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
7 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

crimen de un adolescente en Orán
Taxis y remises
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
#MilagroParaElMundo2025
Mercado cambiario
crimen de un adolescente en Orán
Taxis y remises
Minería en Salta
Minería en Salta
Elecciones legislativas 2025
#MilagroParaElMundo2025
Mercado cambiario

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Habrá puntos de asistencia a los peregrinos en zona sur

A lo largo de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, se acondicionaron diversos sectores donde se podrán instalar los agentes municipales y vecinos que deseen colaborar. Se trata  del circuito con mayor afluencia.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 00:54
Parque Sur, uno de los espacios habilitados como puntos de asistencia.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Ante la llegada de los peregrinos por la festividad del Milagro, la Municipalidad de Salta dispuso y acondicionó distintos espacios en la zona sur de la ciudad para instalar puntos de asistencia. Estos lugares estarán disponibles tanto para el personal municipal como para los vecinos que deseen colaborar.

Notas Relacionadas

Juan Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, explicó que desde el área de Desarrollo Social se instalará como todos los años, una carpa en la plaza de barrio San Carlos, ubicada en sobre avenida Mitos Americanos y Calle Huayratata. El sábado 13 y domingo 14 de septiembre de 7 a 23 horas. "Los agentes municipales estarán en este punto de recepción al peregrino. También habrá asistencia de enfermería, podólogos solidarios, estudiantes de enfermería y medicina de la UNSA".

Durante la noche del peregrino, el domingo 14 de 22 a 01 se dará asistencia a los fieles y peregrinos que estén en la plaza 9 de Julio. En tanto, el lunes 15 se habilitará un punto de apoyo para el personal municipal que se encuentre brindando distintos servicios ese día. El mismo estará ubicado en la calle 20 de Febrero 231 en el horario de 15 a 19.

Por otra parte, a lo largo de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, la Secretaría de Obras Públicas habilitó para los vecinos distintos sectores para la instalación de puntos de asistencia a los peregrinos. Los mismos serán los siguientes:

- Plaza del barrio San Carlos

- Rotonda de ingreso al barrio Santa Ana

- Parque Sur

- Paseo peatonal del barrio Bancario y San Francisco

Es importante destacar que, en dicha avenida se está desarrollando el Plan Vial Zona Sur, por lo que hay lugares con demarcaciones de obras, por ello se solicita a la gente respetar las indicaciones y los sectores habilitados para los puntos de asistencia.

Collares a los perros

La fiesta en honor al Señor y Virgen del Milagro moviliza a miles de fieles, pero también arrastra un acompañamiento inesperado: los perros callejeros que se suman a las largas caminatas y terminan desorientados en la ciudad. Para evitar que queden perdidos en el microcentro salteño, la comuna activará un programa especial de identificación y bienestar animal.

Por lo que se colocará collares o cintas con datos de contacto a los perros que viven en los barrios cercanos a las avenidas por donde ingresan los peregrinos. En el caso de los perros que llegan con los peregrinos, se usarán cintas de distintos colores que indicaran a qué grupo pertenecen.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD