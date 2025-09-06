Milagro en Salta: Novena al Señor y la Virgen del Milagro completa día por día

La novena al Señor y la Virgen del Milagro es la tradición más profunda de fe en Salta. Durante nueve días, los devotos se reúnen para rezar oraciones especiales que preparan el espíritu para la gran procesión del 15 de septiembre, cuando la ciudad se viste de fe en honor a sus patronos.

Hoy es posible leer la novena completa al Señor y la Virgen del Milagro de manera online, accediendo a cada oración desde cualquier lugar. Esta práctica permite a los fieles participar de la tradición sin importar la distancia, unirse en comunidad y mantener vivo el legado de fe que atraviesa generaciones. Rezar la novena es más que una costumbre: es un encuentro personal con Dios y con la Virgen, una oportunidad de renovar promesas, pedir protección y agradecer por los milagros recibidos.