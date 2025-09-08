Los peregrinos de la Puna, demorados por la nieve, reanudaron su camino al Señor y la Virgen

En medio de temperaturas bajo cero, los peregrinos de Tolar Grande reanudaron esta mañana su marcha rumbo a San Antonio de los Cobres, tras haber suspendido la salida prevista en la madrugada.

El grupo debía continuar su trayecto a las 3:00 de la madrugada, pero la nevada intensa que cayó durante casi toda la noche obligó a modificar el plan de caminata. Una vez que las condiciones lo permitieron, los devotos emprendieron nuevamente el camino con paso firme y la fe puesta en llegar a los pies del Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral de Salta.

La travesía de los fieles de Tolar Grande es una de las más exigentes de la Puna salteña. Los peregrinos deben enfrentar temperaturas extremas, caminos de altura y condiciones climáticas adversas, que en esta ocasión incluyeron nieve acumulada y heladas.

Pese a las dificultades, los caminantes decidieron continuar unidos, destacando que cada obstáculo forma parte del sacrificio y el sentido de la peregrinación.

Los peregrinos avanzan ahora hacia San Antonio de los Cobres, donde se unirán con otros grupos de devotos para continuar la marcha hacia la capital salteña. Como cada septiembre, el esfuerzo compartido simboliza la devoción profunda y el compromiso de fe que caracteriza a las peregrinaciones del Milagro.