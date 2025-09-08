PUBLICIDAD

8 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Educación
elecciones bonaerenses
#MilagroParaElMundo
Crisis en el IPS
centro nanenchepa
Educación
Salta

Estado de alerta con el IPS: otra vez se suspenden sus servicios por falta de pago

Ante la falta de pago y demoras en la actualización de honorarios, profesionales médicos advirtieron que desde el 10 de septiembre las consultas y prácticas deberán abonarse de manera particular. La medida podría impactar de lleno en miles de afiliados de la obra social provincial.
Lunes, 08 de septiembre de 2025 12:40
La Comisión Directiva de prestadores médicos del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) anunció que, de no resolverse el conflicto por la falta de pago y la actualización de honorarios, a partir del miércoles 10 de septiembre a las 00:00 horas se suspenderá el crédito a los afiliados.

En un comunicado oficial, los profesionales manifestaron que llevan tiempo reclamando respuestas a la obra social provincial sin obtener soluciones concretas, motivo por el cual se declararon en Estado de Alerta.

Qué implica la medida

Desde la fecha anunciada, todas las consultas médicas y prácticas profesionales deberán abonarse directamente, de acuerdo con los valores vigentes convenidos con la obra social provincial. Esto significa que los afiliados tendrán que pagar al momento de recibir la atención, quedando en suspenso la cobertura habitual del IPSS.

Reclamos del sector

Los prestadores denunciaron demoras en los pagos y la falta de actualización de los aranceles, lo que genera un escenario económico insostenible para el sector. “Ante la falta de respuesta del IPSS a nuestros reclamos, no nos queda otra alternativa que suspender el crédito”, señalaron en el escrito difundido este lunes.

Apoyo y comprensión

En el mismo comunicado, los profesionales agradecieron el respaldo de sus colegas y pacientes en este contexto complejo, al tiempo que remarcaron que esperan una pronta respuesta de las autoridades para evitar la suspensión definitiva.

