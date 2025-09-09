"A mí me cagaron con las obras y en lo electoral", dijo Sáenz

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a la derrota electoral del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires y lanzó durísimas acusaciones contra la Casa Rosada: "A mí me cagaron con las obras" y "me cagaron en lo electoral".

En Radio Rivadavia, Sáenz aseguró que el Gobierno nacional "subestimó" a los gobernadores. Denunció "falta de respeto y consideración", acusándolos de "mentirnos" y "no cumplir con la palabra", en referencia a convenios de obra pública firmados en junio del año pasado que nunca se ejecutaron.

Pero la crítica más dura fue por el armado electoral. Sáenz acusó al kirchnerismo de intervenir el PJ salteño "para que puedan poner un candidato de La Cámpora" con el aval del Gobierno nacional, a pesar de que sus diputados habían apoyado a Milei.

El gobernador, si bien dijo no arrepentirse de haber dado las herramientas al inicio de la gestión, envió un mensaje directo al Presidente por sus constantes reclamos de fidelidad: "Yo le escucho mucho al presidente hablar de la lealtad y que Roma no paga traidores, y me parece bien, pero la lealtad es una avenida de ida y vuelta".

Sáenz calificó de "error muy grande nacionalizar esta elección" y aseguró que ayer "ganaron los bonaerenses, no ganó el peronismo y mucho menos el kirchnerismo", al que calificó como un "modelo agotado".

"Hay muchos que hemos acompañado y que hoy se sienten palomas de iglesia", dijo, explicando la metáfora: "Lo digo porque se encargó su gobierno (...) de cagar a los fieles. Lo fueron sacando a todos aquellos que acompañaron desde el primer momento", dijo.

"En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte", publicó también en sus redes sociales.